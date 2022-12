Les fonctionnaires fédéraux devront travailler au bureau au moins 2 ou 3 jours par semaine

La mesure sera mise en œuvre graduellement à compter du lundi 16 janvier 2023, pour être implantée complètement dès le 31 mars.

En septembre, les employés ont repris le chemin du bureau sous différents modèles, dans différentes organisations et nous avons beaucoup appris. Nous avons réappris à quel point nous avons besoin de partager des expériences en personne. Elles sont essentielles aux organisations cohésives, collaboratives et performantes , a déclaré en point de presse, jeudi, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier

Ce nouveau modèle s’appliquera à l’ensemble de l’administration publique centrale, et il est fortement recommandé que les organismes distincts adoptent une stratégie similaire , a a précisé le SCT dans le document d’information à ce sujet, distribué avant l’annonce.

« On veut s’assurer d’avoir une équité à travers les départements à travers le gouvernement. » — Une citation de Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Le SCT justifie sa décision en disant que cette approche vise à préciser la façon dont le travail hybride est appliqué et que ce modèle commun de travail hybride sera uniformisé à l’ensemble de l’administration publique.

On développe un modèle hybride commun. On veut s’assurer que les gens puissent favoriser l’inclusion, la diversité. On veut avoir une équité et avec l’expérimentation qu’on a fait au cours des six derniers mois, on veut adapter notre modèle pour s’assurer qu’on puisse mieux servir les Canadiens , a expliqué Mona Fortier.

À l’heure actuelle et depuis l’implantation des différents plans de retour des fonctionnaires fédéraux, les modèles de travail hybride peuvent varier d’un ministère et d’un organisme à l’autre.

Pour l’instant, le SCT stipule dans son document d’information que le travail hybride est l’avenir de la fonction publique et qu’un modèle commun garantira la cohérence et l’équité à l’échelle du gouvernement fédéral .

Bien que deux ou trois jours en présentiel, ce qui représente 40 % à 60 % de l’horaire normal, soient le modèle par défaut, d’autres modèles peuvent être justifiés dans des circonstances très limitées, en attendant l’approbation appropriée de la direction, a ajouté le bureau du Conseil du Trésor.

Déception et colère du côté syndical

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a déploré, jeudi, le manque d’ouverture et de communication de la part du Conseil du Trésor, qualifiant cette décision d'atteinte flagrante à une négociation de bonne foi .

Le vice-président régional exécutif pour la région du Québec pour l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Yvon Barrière Photo : Gracieuseté AFPC

On est extrêmement déçu et même en colère, parce que tous les syndicats s’attendaient de pouvoir négocier un retour au travail de fonctionnaires fédéraux et Mme Fortier, qui nous avait promis un consultation et une négociation, n'a rien fait de ça , a déclaré Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour le Québec.

« De façon unilatérale, de demander aux fonctionnaires un retour progressif jusqu’à 60 % d’ici le 30 mars, on trouve ça tout simplement inacceptable. » — Une citation de Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'AFPC

Ce dernier accuse également le gouvernement de tenir un double discours en matière de santé publique.

M. [Jean-Yves] Duclos, l'ancien ministre du Conseil du Trésor et ministre actuel de la Santé , multiplie les conférences de presse au sujet des trois virus respiratoires et [répète] d’être extrêmement prudent.

Ce dernier a souligné que le télétravail fait partie de l’actuelle négociation des conventions collectives.