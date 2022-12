Des amendes de 51 000 $ pour l’élimination illégale de déchets de démolition

La Ville de Cabri, l'entreprise de Swift Current Knutson Excavating et Lindsey Kelsey, qui possède une propriété rurale, ont été condamnés à des amendes totalisant 51 000 $. Ils sont coupables d'avoir brûlé illégalement, la nuit, des matériaux provenant de maisons démolies, a déclaré la province dans un communiqué de presse.

Selon le communiqué du ministère de l'Environnement, le 14 février, les agents de protection de la nature de Swift Current ont été avertis que Knutson Excavating démolissait des maisons à Cabri. Ils ont obtenu cette information par la ligne Turn in Poachers and Polluters (TIPP), qui permet de dénoncer des braconniers et des pollueurs.

L'enquête qui a suivi a permis d'établir que cinq maisons avaient été démolies, puis brûlées à Cabri, une municipalité au nord-ouest de Swift Current.

Quatre maisons appartenaient à la Ville, et l'autre, au propriétaire du terrain rural, où les matériaux ont été brûlés.

Les agents de protection de l'environnement ont publié un ordre de protection de l'environnement immédiat, arrêtant tous les travaux et définissant les exigences à respecter pour remédier à la contamination du site de brûlage , explique la province.

Le gouvernement précise qu’une enquête plus poussée a permis d'inculper les trois parties pour avoir jeté des déchets, établi un site d'élimination de déchets et exercé une activité industrielle, le tout sans les permis requis.

Les trois parties concernées ont plaidé coupables à plusieurs infractions à la Loi sur la gestion et la protection de l'environnement et à ses règlements, ainsi qu'au Règlement sur la gestion des déchets municipaux , indique la province.

La Ville de Cabri et l’entreprise Knutson Excavating ont été condamnées à une amende de 21 000 $ chacune, tandis que Lindsey Kelsey devra payer 9000 $.

L'argent des amendes sera versé au Fonds pour les sites contaminés de la province, qui aide les administrations municipales à nettoyer les sites abandonnés et contaminés par l'environnement. Knutson Excavating a également nettoyé le site d'élimination , explique la province.

Le gouvernement rappelle que l'élimination inadéquate des déchets peut avoir de graves répercussions environnementales sur l'air, le sol et l'eau, et peut également constituer une menace pour la santé humaine.

La démolition d'une maison produit de nombreux types de déchets différents. Certains de ces déchets ne devraient jamais être brûlés en raison des polluants dangereux qu'ils émettent et de la contamination qu'ils provoquent, ajoute le communiqué.

Le ministère de l'Environnement reconnaît que les coûts que doivent assumer les municipalités pour éliminer correctement les bâtiments abandonnés peuvent être importants, et il collabore avec elles pour explorer les options disponibles.

Les infractions possibles aux lois sur la faune, la pêche, la foresterie ou l'environnement peuvent être signalées à la ligne TIPP de la Saskatchewan au 1 800 667-7561 ou en composant le numéro 5555 à partir d'un appareil cellulaire SaskTel.