Galette des Rois : de la diversité chez les pâtissiers de Vancouver

La galette des Rois est considérée comme le symbole de l’Épiphanie, l’une des plus anciennes fêtes du christianisme, qui commémore l’arrivée des Rois mages à Bethléem. Néanmoins, la galette est avant tout une tradition païenne qui jouit d’une popularité grandissante chez nous, pour le plus grand bonheur des maîtres-pâtissiers de Vancouver.

En 2011, à l’ouverture des portes de sa pâtisserie, Faubourg, le chef propriétaire Franck Point choisit de mettre la galette des Rois au menu de son offre de plaisirs sucrés.

D'emblée, le Lyonnais d’origine séduit sa clientèle, d'origine européenne d’abord, mais pas seulement, en lui proposant la galette à pâte feuilletée à la frangipane (soit une crème pâtissière à base d’amandes).

L’attrait pour cette pâtisserie festive ne se dément pas depuis. L’an dernier, pas moins de 450 galettes ont été façonnées dans la cuisine commerciale de l’entreprise, située dans le quartier résidentiel de Kerrisdale. Le pâtissier et son équipe n’avaient pas prévu un tel engouement. L’entreprise a dû s'approvisionner à toute vitesse en fèves et en couronnes, car il n'y a pas de galette des Rois sans la fameuse fève!

« On a été pris par surprise! Mes parents ont dû m’envoyer des figurines en porcelaine et les couronnes qui décorent la galette, car nous n’en trouvons pas à Vancouver. Nous importons tout cela de France! » — Une citation de Franck Point, chef propriétaire de la pâtisserie Faubourg, à Vancouver

Chez Thierry, une chocolaterie et pâtisserie populaire ouverte depuis bientôt une douzaine d'années à Vancouver, le chef Thierry Busset, natif d'Auvergne, cache pour sa part dans la pâte de ses galettes « des figurines de personnages connus des enfants telles que Tintin ou une petite créature de la série télévisée Minion », qu'il importe de France. Plus d'une centaine de ces galettes quitteront les cuisines de l'établissement dans le quartier Mt. Pleasant cette saison.

La galette des Rois est également bien établie à L'Atelier pâtisserie, à Vancouver. C'est d’ailleurs cette pâtisserie qui a marqué les débuts de l’entreprise, il y a cinq ans. Son propriétaire, Franck Buiron, originaire de Provence et qui vit à Vancouver depuis 10 ans, crée le dessert suivant la tradition provençale : il remplace les figurines en porcelaine par de petits santons de Provence en argile.

Chaque année, il en importe d’ailleurs quelques centaines de sa région natale!

À la pâtisserie L'Atelier, à Vancouver, la traditionnelle galette des Rois à la frangipane s'agrémente d'un petit santon provençal en argile caché dans la pâte. Photo : Gracieuseté de L'Atelier pâtisserie à Vancouver

Quand la tradition prime

S'il existe des variantes de la traditionnelle recette de galette française à la frangipane, telles celles aux pommes, aux poires ou au chocolat, comme on en a fait l’essai à Faubourg, ou aux pistaches, à L’Atelier, la clientèle semble en général préférer la traditionnelle pâtisserie à la frangipane, selon les pâtissiers.

À Faubourg, on fait néanmoins une entorse à la traditionnelle crème d'amandes, lui préférant une crème aux noisettes. Selon le chef lyonnais, le goût de noisettes grillées confère une saveur exceptionnelle à la frangipane. Pour faire ressortir le goût de la frangipane à la noisette, on fait d’abord griller les noisettes, on les concasse ensuite et on les réduit en grains et, ensuite, on les mélange à la frangipane , révèle Franck Point.

Chez Thierry, on propose également une galette à base de crème de noisettes importées d’Italie (plus savoureuses que celles qui proviennent de Californie, selon Thierry Busset), auxquelles il ajoute une belle lampée de rhum brun, pour en rehausser la saveur.

À L’Atelier pâtisserie, on privilégie une pâte feuilletée riche en beurre.

« On prépare la galette à la frangipane traditionnelle [...] mais on fait un feuilletage inversé. La pâte est dedans, et le beurre est à l’extérieur. C’est beaucoup plus friable et riche en beurre, mais ça donne un feuilletage hypercroustillant et ça fait plaisir à nos clients. » — Une citation de Franck Buiron, chef propriétaire, L'Atelier pâtisserie, Vancouver

Pour Franck Buiron, comme pour Thierry Busset, le plaisir de la galette ne se limite d’ailleurs pas à la seule journée du 6 janvier, puisqu'elle se déguste tout au cours du mois, accompagnée d’un bon verre de cidre frais pour le Lyonnais, et d'une flûte de champagne pour l'Auvergnat.

Galettes ou couronnes

Le respect des traditions est tout aussi présent à la Panaderia Latina Bakery, une entreprise familiale qui existe depuis près de 20 ans dans le quartier Mt. Pleasant, à Vancouver. Ici, on propose plutôt la fameuse brioche traditionnelle, la rosca de Reyes, originaire d’Espagne. Fourrée à la crème aromatisée ou à la crème au chocolat, cette brioche est garnie d'amandes, d’abricots et d’ananas séchés et saupoudrée de sucre en poudre.

La couronne Rosca de reyes, garnie de fruits confits, d'amandes et saupoudrée de sucre granulé est une brioche festive dégustée le 6 janvier, à l'occasion de l'Épiphanie. Photo : Gracieuseté Leslie Caceres, boulangerie Panaderia Latina Bakery à Vancouver

La boulangerie propose aussi une variante mexicaine. Selon cette tradition, on dépose sur la brioche des abaisses de pâte blanche sucrée, que l'on garnit de figues et de morceaux de goyave, avant de la saupoudrer de sucre en poudre.

Au Mexique, la brioche Rosca de reyes en forme de couronne est garnie de fruits confits et d'abaisses de pâte sucrée. Photo : Gracieuseté Leslie Caceres, boulangerie Panderia Latina Bakery à Vancouver

Nous préparons plusieurs centaines de brioches chaque saison, confie Aida Riquelme, copropriétaire de l'entreprise, et toutes comportent une petite figurine du petit Jésus. À la galette traditionnelle à la frangipane s'ajoutent donc des variantes régionales et culturelles.

Le rituel de la galette

Lorsqu’on la sert, la galette des Rois est coupée en autant de parts qu’il y a de convives. En France, la tradition veut que le plus jeune des convives se cache sous la table et désigne la part de chaque convive en nommant la personne à tour de rôle ou en lui touchant le genou. La personne dont la part contient la figurine est déclarée « roi » ou « reine ».

J’ai de très, très bons souvenirs. C’était un moment de fête et de rigolade , confie Franck Point en évoquant les repas de son enfance. Ce rituel, le propriétaire de L'Atelier se plaît aussi à le perpétuer aujourd'hui avec ses jeunes enfants. Quant à Thierry Busset, malgré la possibilité de s'emparer de la couronne tant convoitée, c'est surtout le plaisir festif du petit verre de champagne qui lui était accordé dont il se souvient avec plaisir aujourd'hui.

Une tradition de partage

L’origine de la galette remonte à l’époque de la Rome antique. On avait alors coutume de partager un gâteau avec les soldats de l'empire pour célébrer les Saturnales, ces grandes fêtes du solstice d’hiver, et d’y glisser une fève symbolisant l’espoir que les récoltes seraient bonnes. La tradition voulait que celui qui trouve la fève cachée dans sa portion devienne le « prince des Saturnales ».

Au fil des siècles, la tradition a évolué. Ainsi, au XIXe siècle, les boulangers ont remplacé les fèves par de petites figurines en porcelaine représentant des personnages de la crèche. Aujourd’hui, le convive qui trouve cette figurine devient le roi ou la reine de la fête.

Que l'on opte pour la galette traditionnelle ou une variante moderne, la dégustation de la galette des Rois est un plaisir millénaire.

Dans l’île de Vancouver, l’invitation est lancée, puisque l’Alliance française de Victoria et la Société francophone de Victoria attendent les convives le 14 janvier prochain pour partager la galette des Rois.