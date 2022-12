Un comité de francisation aux Francos de Montréal, après une enquête de l’OQLF

En juin, le gouvernement du Québec avait mandaté l'Office québécois de la langue française (OQLF) pour vérifier que la loi était respectée au sein de l'organisation de ce festival consacré à la chanson francophone. L'événement s'était retrouvé dans l'embarras à la suite des révélations de Radio-Canada sur l'usage grandissant de l'anglais dans ses coulisses et ses bureaux.

Des employés et des collaborateurs du festival, ainsi que d'anciens employés, avaient dénoncé la présence grandissante de l'anglais comme langue de travail à l'interne. Ils témoignaient de réunions tenues en anglais, malgré la présence de francophones autour de la table, et de consignes écrites ou orales parfois en anglais uniquement.

Six mois plus tard, l' OQLF a terminé son enquête qui l'a amené à s'entretenir avec la direction de l’entreprise, des membres du personnel, des sous-traitants de L’Équipe Spectra et des associations du milieu du spectacle.

L'Office conclut que la situation rapportée dans les médias était une situation ponctuelle et constate que l'entreprise Équipe Spectra a pris des mesures pour corriger cette situation .

« Afin d’éviter qu’une situation similaire se reproduise, l’entreprise a volontairement mis en place un comité de francisation composé de membres représentant les travailleurs et la direction. Ce comité a notamment la responsabilité de s’assurer que le français soit maintenu comme langue de travail au sein de l’entreprise. » — Une citation de Chantal Bouchard, porte-parole de l'Office québécois de la langue française

En juin, l'entreprise avait fait l'objet de nombreuses critiques, notamment parmi la classe politique. Contactée par Radio-Canada, L'Équipe Spectra nous écrit par courriel : Nous nous en tenons à la déclaration de l'OQLF et [...] nous n’avons rien de plus à ajouter.

Fondée en 1977, L'Équipe Spectra gère plusieurs des grands festivals de Montréal, comme le Festival international de jazz, les Francos et Montréal en lumière. Elle possède aussi plusieurs salles de spectacles, dont le M Telus, l'ancien Métropolis.

L'Équipe Spectra appartient à evenko (Groupe CH) et Live Nation. L'ancien grand responsable de la programmation chez Spectra, Laurent Saulnier, a quitté son poste de vice-président, en septembre, après 23 ans d'engagement.