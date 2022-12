Réduction des émissions liées aux engrais : un fermier de l’Î.-P.-É. dit non

Un producteur de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard et un député de l'Alberta s'associent pour s'opposer à toute restriction qui pourrait avoir une incidence sur la quantité d'engrais utilisée dans les fermes canadiennes. Ils ont déposé une pétition sur le site de la Chambre des communes. Un scientifique estime cependant qu'une agriculture plus efficace, et donc moins émettrice de gaz à effet de serre, est possible.

Nous demandons au gouvernement du Canada de s'engager à ne jamais mettre en œuvre de politique qui mène directement ou indirectement à la réduction des quantités d'engrais disponibles pour l'industrie agricole du Canada.

Le texte de la pétition déposée par Alex Docherty a le mérite de la clarté. Le producteur de pommes de terre, basé à Elmwood à l'ouest de Charlottetown, estime que l'objectif fédéral de baisse des émissions agricoles est arbitraire et qu'il ne fera qu'augmenter le prix des aliments dans les épiceries .

Nos récoltes vont baisser, notre production va baisser et quelqu'un va devoir payer. Je ne sais pas comment le public canadien pourra se permettre de payer , assène-t-il.

Le plan climatique renforcé  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement fédéral Un environnement sain et une économie saine vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et un certain nombre de mesures touchent le secteur agricole, responsable, en 2019, de 10 % des émissions du pays.

L’Office de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard estime que le prix des engrais a augmenté de 75 à 100 %. Photo : Radio-Canada / WAYNE THIBODEAU

Dans la ligne de mire d'Ottawa, les émissions liées à l'usage d'engrais, qui doivent baisser de 30 % en 2030, un objectif non contraignant.

Un gaz 300 fois plus fort que le CO2

David Pelster, scientifique à Agriculture Canada basé à Québec, explique avec détails les réactions chimiques qui se produisent lorsque les agriculteurs utilisent des engrais azotés. Au cours du processus, si l'azote est introduit en excès, un gaz à effet de serre appelé oxyde nitreux, ou protoxyde d'azote, de formule N2O, est libéré.

C'est un gaz à effet de serre très puissant, presque 300 fois plus fort que le CO2 sur un horizon de 100 ans , explique-t-il.

« Il est aussi impliqué dans la destruction de la couche d'ozone. » — Une citation de David Pelster, scientifique à Agriculture Canada.

John Barlow s'inquiète aussi, mais pour d'autres raisons. Le député albertain, qui a parrainé la pétition du fermier insulaire, estime que tout objectif de réduction des émissions aura un impact majeur sur l'agriculture canadienne.

Nous avons parlé à des producteurs qui disent que cela pourrait représenter une réduction de 30 à 60 % de leur récolte.

Les députés conservateurs Andrew Scheer, John Barlow et Warren Steinley pensent que l'objectif de réductions des émissions liées à l'usage d'engrais pourrait entraîner la perte de plusieurs milliards de dollars. Photo : Radio-Canada / Bryanna Frankel

Cela aura un impact significatif sur les rendements, faisant grimper le coût des aliments, mais aussi précarisant la situation des fermes canadiennes , poursuit le député, allant jusqu'à dire que cela menacerait la sécurité alimentaire du pays.

« Cela aurait un impact incroyable non seulement sur la sécurité alimentaire ici chez nous, mais aussi sur notre capacité à aider à nourrir les régions les plus désespérées du monde. » — Une citation de John Barlow, député de Foothills en Albera

David Pelster trouve que cette affirmation est exagérée . Il comprend les inquiétudes des agriculteurs pour leurs rendements, fortement associés à l'application d'engrais. Mais selon le scientifique, il est possible de maintenir voire augmenter les rendements, tout en appliquant l'azote avec parcimonie et donc en réduisant les émissions de N2O.

Plus d'efficacité, moins d'émissions

Sur 100 kg d'azote appliqué comme engrais, quelle quantité finit réellement dans la culture elle-même? s'interroge David Pelster avant de fournir la réponse.

« La moyenne est d'environ 5 %. 49 % de ce que vous appliquez est perdu. » — Une citation de David Pelster, scientifique à Agriculture Canada.

L'efficacité s'est toutefois améliorée au cours des vingt dernières années, selon le scientifique, qui appelle à une accélération des efforts.

Si vous perdez la moitié des engrais que vous appliquez, vous perdez de l'argent en tant qu'agriculteur et vous avez tous ces autres effets sur l'environnement parce que l'oxyde nitreux n'en est qu'un. Il y a aussi le lessivage des nitrates, qui peut entraîner des problèmes de qualité de l'eau dans les ruisseaux, les rivières et les océans , énumère-t-il.

Alex Docherty dit que les agriculteurs ont déjà adopté des pratiques agricoles qui réduisent leur utilisation d'engrais, comme l'agriculture de précision. Photo : Radio-Canada / Randy McAndrew

Alex Docherty, lui, juge que les agriculteurs canadiens font déjà beaucoup : Nous ne voulons pas gaspiller d'engrais, nous faisons tout notre possible pour réduire notre engrais. Les agriculteurs du Canada, nous sommes les meilleurs au monde, clame-t-il.

Je ne le pense pas , rétorque David Pelster. Je pense qu'on s'en sort bien , nuance-t-il.

Des émissions qui ne baissent pas

Selon Agriculture Canada  (Nouvelle fenêtre) , la production céréalière canadienne a probablement l’un des niveaux d’intensité des émissions les plus élevés parmi les principaux pays exportateurs, dont l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie et le Brésil.

David Pelster explique ce constat par les conditions de croissance canadiennes plus rudes.

Au sein du pays, c'est également en Atlantique et à l'ouest du Québec que les émissions par unité de surface cultivée sont les plus élevées. Là aussi, selon David Peslter, le climat plus humide est en cause.

« Ce n'est pas la faute de l'agriculteur. » — Une citation de David Pelster, scientifique à Agriculture Canada.

Quoi qu'il en soit, les émissions de N2O provenant de l'application d'engrais ne baissent pas. Entre 2005 et 2019, elles ont bondi de 54 %, selon Agriculture Canada  (Nouvelle fenêtre) .

Sur la même période, l’utilisation d’engrais a augmenté de 71 %, principalement en raison de la croissance des ventes d’engrais dans l’Ouest canadien.

Changer de pratiques

Réduire cette tendance implique un changement de pratique que beaucoup d'agriculteurs sont prêts à faire , croit David Pelster.

S'ils ont l'intention de gérer les fermes exactement de la même manière qu'ils l'ont fait pendant les vingt dernières années, s'ils ne veulent pas changer les variétés de semences, la rotation des cultures, leur stratégie de gestion, la seule façon de réduire les émissions serait de réduire les applications d'engrais , explique-t-il.

Mais en utilisant d'autres techniques, ainsi que des produits appelés inhibiteurs d'azote, David Pelster affirme que les émissions peuvent être réduites jusqu'à 30 %, avec une augmentation du rendement en même temps.

Des fonctionnaires du ministère de l’Agriculture et des Terres de l’Île-du-Prince-Édouard prélèvent des échantillons du sol dans une ferme. Photo : CBC / Shane Hennessey

Il y a des moyens de le faire, cela nécessitera probablement des changements de la part des agriculteurs sur la façon dont ils gèrent la terre , insiste-t-il.

Le député de Malpeque, Heath MacDonald, a défendu la position de son parti sur la réduction des émissions provenant des engrais, insistant sur le fait que l'objectif n'est pas contraignant.

À l'Île-du-Prince-Édouard, une campagne de publicité a été lancée il y a un an pour promouvoir les pratiques qui assurent la santé des sols. À la suite de 20 ans d’études, le gouvernement a constaté que les niveaux de matière organique dans les sols, et donc la fertilité de ces derniers, avaient diminué de 1998 à 2012, avant de se stabiliser.

Avec des informations de CBC