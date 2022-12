Entente entre les Innus de Mashteuiatsh et Rio Tinto

Dès l'an prochain, environ 90 intervenants provenant des deux entités se rencontreront pendant plusieurs mois pour rédiger des recommandations dans six domaines : l’emploi, la formation, les occasions d’affaires, le patrimoine culturel et l’environnement, les partenariats, la transition énergétique et la gouvernance.

D’ici 18 mois, cette démarche devrait mener à une entente à long terme.

On ne se connaissait pratiquement pas, Rio Tinto et notre Première Nation. J’ai eu l’occasion de visiter la centrale qui est là depuis bon nombre d’années. C’est la première fois que je la visitais , a mentionné le chef de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique.

De son côté, le directeur des opérations Atlantique chez Rio Tinto, Sébastien Ross, a affirmé avoir beaucoup appris depuis le début de la collaboration avec la communauté.

Chaque fois que je rencontre le chef Dominique et les membres de la communauté, j’apprends quelque chose de nouveau, qui me fait réfléchir, qui me fait prendre un pas de recul sur comment on voit le monde, comment on voit la rivière, comment on voit le développement durable , a-t-il fait valoir.

La multinationale mettra notamment sur pied un programme de sensibilisation autochtone pour ses employés.