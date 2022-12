Renforcer la souveraineté alimentaire des Premières Nations

Être sur la terre et récolter du gibier est au cœur de la façon dont Carla Duncan vit et élève ses enfants dans la Première Nation de Muskrat Dam. Grâce à une subvention relativement nouvelle qui soutient les familles autochtones du Nord de l'Ontario, elle a maintenant les outils nécessaires pour continuer à nourrir sa famille et sa communauté.

Selon la saison, elle et sa famille récoltent des orignaux, des poissons, des perdrix, des lapins, des martres, des oies et des feuilles de labrador.

Il y a encore beaucoup de gens dans cette région qui récoltent notre nourriture traditionnelle , affirme Mme Duncan.

Mme Duncan a reçu deux subventions de Gaagige Zaagibigaa, l'une des quatre agences de financement à travers le pays axées sur des projets de souveraineté alimentaire autochtone.

Le financement aide à acheter l'équipement nécessaire à la transformation des aliments traditionnels.

Parmi les choses achetées par Mme Duncan, il y a de nouvelles casseroles et poêles de taille industrielle, des couteaux, un hachoir à viande et une nouvelle bâche pour le tipi qu'elle utilise pour transformer et stocker la nourriture.

Certains des nouveaux chaudrons que Carla Duncan a achetés grâce à la subvention des ménages Gaagige Zaagibigaa sont utilisés sur le feu. Photo : Avec la permission de Carla Duncan

C'est tellement plus cher d'obtenir n'importe quel type d'équipement, surtout dans notre région, donc ça aide vraiment d'avoir cette subvention , déclare Mme Duncan en faisant allusion au fait que Muskrat Dam est une Première Nation accessible par avion seulement, à 580 kilomètres au nord de Thunder Bay.

Ces subventions permettent à Mme Duncan et à sa famille de transformer les aliments et de les partager avec toute la communauté.

Cet automne, son mari et son partenaire de chasse ont récolté quatre orignaux et ils ont pu utiliser son tipi remis à neuf pour transformer toute cette viande.

Vous ne pouvez pas gaspiller une seule chose. Ils font même cuire la tête d'orignal, donc vous avez besoin d'un énorme pot pour faire ça. Ou il y a toutes sortes d'os différents que nous mangeons et partageons. Ainsi, lorsque nous obtenons un orignal, tout le monde est impliqué. Nous avons dû avoir peut-être plus de 100 personnes différentes tout au long de la semaine , dit-elle.

Et vous devez tout partager. Nous essayons de donner autant que possible à différentes personnes, car une partie de notre enseignement est que tout ce que vous récoltez, vous le partagez.

Mme Duncan a également pu acheter un appareil GPS, ce qui la sécurise, car son plus jeune fils passe plus de temps à piéger et à chasser, alors qu'il y a peu ou pas de service cellulaire autour de la Première Nation.

Une nouvelle bâche recouvre le tipi de Carla Duncan dans la Première nation de Muskrat Dam. Il s'agit d'un endroit pour rassembler, transformer et stocker les aliments. Photo : Avec la permission de Carla Duncan

À des centaines de kilomètres, Bernard Gagnon a une histoire similaire dans la Première Nation d'Aroland.

Il a reçu une subvention de Gaagige Zaagibigaa l'année dernière, ce qui l'a aidé à acheter un congélateur vertical afin de pouvoir stocker plus de nourriture plus longtemps pendant l'hiver.

M. Gagnon dit qu'il chasse presque tous les week-ends et que le congélateur lui permet de récolter davantage pour subvenir aux besoins des autres membres de la communauté.

Moi et ma femme, nous aimons faire ce que nous faisons pour aider nos familles ou les aînés de la communauté à se procurer de la nourriture pendant l'hiver , dit-il.

Si j'entends quelqu'un chercher un poisson blanc ou un morceau de viande d'orignal, je l'aurai dans mon congélateur et je le donnerai à qui en aura besoin.

Recevoir cette subvention est particulièrement important, car le coût de la nourriture et des autres articles ménagers est si élevé, affirme M. Gagnon, soulignant qu’une heure de route jusqu'à l'épicerie la plus proche ajoute aux dépenses.

Jessica McLaughlin, coresponsable de Gaagige Zaagibigaa, affirme que leurs subventions aux ménages permettent aux familles de revenir aux régimes traditionnels et d'améliorer leur sécurité alimentaire.

Jessica McLaughlin (à gauche), pose avec deux jeunes Autochtones, Shelby Gagnon et Morningstar Desrosiers lors d'une randonnée de chasse dans le Nord de l'Ontario. Photo : Avec la permission de Jessica McLaughlin

L’organisme ouvre les demandes de subventions aux ménages deux fois par an et offre des subventions de 1 000 $ ou 2 000 $ à environ 250 ménages à chaque fois.

Les familles peuvent utiliser cet argent de différentes manières, allant de l'achat de fournitures à la construction d'un jardin.

Donc, vous redonnez aux gens le pouvoir de faire ces choix eux-mêmes plutôt que de leur donner une boîte pleine de nourriture qu'ils n'ont pas choisie , souligne Mme McLaughlin.

Les histoires de Mme Duncan et M. Gagnon ne sont que deux parmi des centaines qui démontrent la nécessité de ce programme, ajoute-t-elle.

Lorsque nous passons en revue les subventions, nous échangeons toujours certaines des histoires incroyables que les gens écrivent et nous pleurons parce que c'est inspirant. Nous savons que cette subvention n'existe nulle part ailleurs.

Il y a déjà eu trois séries de subventions et une quatrième série de candidatures s'ouvrira au cours de la nouvelle année, indique Mme McLaughlin.

Avec les informations de Logan Turner de CBC