Des Vancouvérois veulent plus de terrains de pickleball

Selon un récent rapport publié par l’Association, Vancouver est à la traîne par rapport aux villes voisines. Surrey, Burnaby et Richmond ont davantage de terrains par rapport au nombre d'habitants que la métropole. Pourtant, un projet pilote mené par la VPA en collaboration avec la Commission des parcs dément cette impression.

Durant l’été et l’automne derniers, sept emplacements de tennis extérieur ont été convertis temporairement pour accueillir des matchs de pickleball aux quatre coins de la ville. En tout, près de 12 000 joueurs ont utilisé ces installations, pour un total de 33 000 heures enregistrées.

Le projet était d’une durée de quelques mois, mais deux terrains resteront ouverts durant l’hiver, l'un au parc Champlain Heights, et l'autre, à la plage de Jericho.

Selon André Plourde, membre du conseil d’administration de la VPA et pratiquant enthousiaste de ce sport, des joueurs auraient même été aperçus avec des pelles en train de déneiger les terrains durant la dernière tempête.

Ce type de projets pilotes a été testé à maintes reprises dans plusieurs autres villes de la Colombie-Britannique et du Canada, comme l'explique Janet Martini, secrétaire de la VPA.

Le projet pilote a pour objectif de pallier le manque de terrains disponibles. Photo : Getty Images / Al Bello

Un projet qui marine depuis longtemps

Pour la VPA , le projet pilote avait pour objectif de pallier le manque de terrains disponibles. Janet Martini explique que le problème spécifique de Vancouver est de trouver des espaces. La ville de Vancouver se densifie rapidement, et l’espace que prend un terrain de tennis est beaucoup plus grand qu’un terrain de pickleball.

« On peut souvent apercevoir deux joueurs sur un seul terrain de tennis, alors que la même superficie peut accueillir 16 joueurs de pickleball, soit l’espace de quatre terrains. » — Une citation de Janet Martini, secrétaire de la VPA

Pour trouver des espaces et réaliser l’aménagement des terrains, la VPA a aussi dû être créative et téméraire. De nombreuses rencontres ont eu lieu avec la Commission des parcs et c’est finalement cette dernière qui a fourni les filets et les clôtures en l'absence de financement de la Ville.

Les espaces temporaires devaient aussi être installés pendant trois ans, jusqu’au prochain cycle de financement de la Commission des parcs, mais cette dernière a finalement décidé de limiter le projet à quelques mois en raison des critiques à l'endroit de ce sport.

Le pickleball gagne en popularité à Vancouver, comme ailleurs dans le monde. Photo : afp via getty images / ED JONES

Comme ailleurs, le pickleball dérange en raison du bruit que fait la balle sur la raquette, et la communauté des joueurs de tennis craint de perdre ses terrains au profit de ce nouveau sport.

Janet Martini trouve tout de même important de préciser que les terrains éphémères étaient installés sur seulement 7 des 174 terrains de tennis offerts à Vancouver.

De plus, la Ville impose que les terrains de pickleball soient situés à au moins 100 mètres des maisons, alors que les terrains de tennis ne doivent pas respecter le même genre de règle.

Malgré l’engouement populaire pour ce sport, il reste des défis importants pour les prochaines années. Selon la VPA , la Ville doit avoir au minimum 12 centres de pickleball avec plusieurs terrains chacun pour être en mesure d’accueillir de grands tournois.