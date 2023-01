Ces entrevues radio qui ont retenu votre attention en 2022

Si d’apparence, les sujets qui ont été le plus écoutés cette année en Alberta peuvent paraître quelque peu démoralisants, il en ressort malgré tout une certaine envie d’aller de l’avant. Retrouvez cinq segments radio qui vous ont touchés en 2022.

Celui-ci, vous vous en souvenez?

Oublier, se perdre dans ses idées, avoir des troubles de mémoire peut parfois nous inquiéter. Selon la spécialiste Isabelle Rouleau il n’y a pourtant pas forcément de quoi s’alarmer. Il ne s’agit pas de problèmes de santé graves, mais plutôt d’un mode de vie et d'habitudes qui pourraient être modifiés.

L'année du non-retour

Pour beaucoup de gens, la pandémie n'aura pas été un événement passager, mais elle aura transformé leur vie en profondeur. Photo : iStock

La pandémie a bouleversé le monde entier et a créé ce que certains considèrent comme un changement social spectaculaire. Roxane de la Sablonnière, directrice du Laboratoire sur les changements sociaux et l'identité à Montréal, revient sur l’évolution des comportements humains, mais aussi sur les remises en question incessantes qui se sont imposées depuis les débuts de la COVID-19.

La peur face à la guerre

L'Alberta, comme le reste du monde, a été touchée par les évènements qui ont bouleversé l'Ukraine en 2022. Photo : Congrès ukrainien canadien de Calgary

Des manchettes inquiétantes aux nouvelles dévastatrices de la guerre en Ukraine, il est difficile de ne pas être un peu anxieux. Selon la psychologue Audrey Kodye, ce sentiment est humain et synonyme d’empathie. Elle estime qu’il est important de faire, entre autres, preuve de compassion envers soi-même.

Le télétravail, entre chaussettes sales et aide scolaire

Pour de nombreux parents, le travail à la maison est loin d'être une sinécure. Photo : iStock

Les femmes seraient plus désavantagées face au télétravail, surtout si un homme travaille lui aussi de la maison, souligne Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à l'École des sciences de l'administration à l'Université TÉLUQ. Au lieu de se retrouver sur un petit coin de table dans la cuisine, à jongler entre les tâches domestiques et le stress, les femmes préféraient rester en télétravail, selon les sondages.

À écouter plus tard

La notion du temps change en période de pandémie. Photo : iStock

Remettre les choses à demain, ce qui peut passer pour un petit geste anodin peut, à long terme, avoir des conséquences morales plus importantes qu’on ne le pense. En effet, le fait de procrastiner peut entraîner de la culpabilité, de l’anxiété, mais aussi de la dépression, selon la conseillère-psychothérapeute Josée Ouellette. Comment éviter de manquer à nos responsabilités et ne plus repousser ce qui doit être fait?