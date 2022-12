Le Bal de neige dévoile le menu de sa 45e édition

Le Bal de neige sera de retour en présentiel, a annoncé jeudi le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. La 45e édition se déroulera du 3 au 20 février et occupera trois fins de semaine. Le rendez-vous hivernal renouera avec ses lieux de rendez-vous traditionnels, tels que le Domaine des flocons au parc Jacques-Cartier à Gatineau, ou la rue Sparks à Ottawa, mais propose également des nouveautés.

C’est le cas du concert Minsoshkite (De la musique à vos oreilles), qui met en vedette plusieurs artistes autochtones, dont l’interprète William Prince et le duo de hip hip Snotty Nose Rez Kids. Le spectacle sera présenté gratuitement en ouverture de l’événement, le vendredi 3 février, dans le Grand Hall du Musée canadien de l'histoire.

La première fin de semaine, d’autres rendez-vous culturels et artistiques seront consacrés aux cultures autochtones. La fin de semaine suivante, le Bal de neige s’alliera à la Fierté hivernale, qui célèbre les communautés LGBTQ+.

Promenades en carriole et installations artistiques interactives dans le marché By, labyrinthe, initiation au ski alpin et tyrolienne au Domaine des flocons, festival de bateaux-dragons sur glace sur la patinoire du canal Rideau font partie des autres festivités annoncées.

Enfin, pas de Bal de neige sans concours national de sculpture sur glace. La rue Sparks accueillera, du 3 au 5 février, treize duos de sculpteurs. Ces derniers auront 20 heures pour sculpter 15 blocs de glace reflétant Les créatures de la mer , thème proposé par le Bal de neige cette année.