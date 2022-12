On a eu droit jeudi aux premières images de l’adaptation cinématographique du roman jeunesse de Sarah-Maude Beauchesne Cœur de slush.

Le film réalisé par Mariloup Wolfe met en vedette la jeune comédienne Liliane Skelly dans le rôle principal, ainsi que Camille Felton, François Létourneau et Salma Serraji, entre autres. Il doit prendre l’affiche le 16 juin prochain.

Il raconte l’histoire de Billie, une adolescente de 16 ans qui vit ses premiers amours. Le roman duquel est tiré le film est le premier tome d’une trilogie, ainsi que le premier roman de Sarah-Maude Beauchesne, et s’est vendu à plus de 30 000 exemplaires en librairie.

Ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est que les lectrices et les lecteurs du livre soient aussi excités que moi à l'idée de voir Billie sortir de nos imaginaires respectifs et s'épanouir sur grand écran , avait déclaré Sarah-Maude Beauchesne par voie de communiqué lors de l’annonce du projet d’adaptation au cinéma.

Le tournage a été réalisé en septembre et en octobre dernier à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, et ailleurs dans la région montréalaise.