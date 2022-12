Expansion importante du projet de réaménagement du QEII en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a conclut une entente avec Plenary PCL Health pour construire une nouvelle tour des patients avec quatre salles d'opération supplémentaires et un nouveau service d'urgence sur le site de l'infirmerie d'Halifax.

L'annonce représente un changement par rapport aux plans de réaménagement originaux, qui ne prévoyaient pas de nouveau service d'urgence. Un nouveau centre de traitement du cancer ira aussi sur le site de l'Infirmerie.

Le premier ministre Tim Houston a annoncé que le gouvernement construirait également un nouveau service d'urgence à l'hôpital général de Dartmouth.

Il compte aussi ajouter des services d'hospitalisation au centre de santé communautaire de Cobequid et construire deux autres centres autonomes de transition vers la communauté dans la municipalité régionale d'Halifax.

Tous ces éléments sont de nouveaux ajouts au projet de réaménagement du Centre des sciences de la santé QEII.

Les travaux se poursuivront sans attendre et les pelles seront dans le sol beaucoup plus tôt que ce qui aurait été possible dans le cadre du plan précédent , admet Tim Houston.

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Le travail considérable sur la conception de la tour des patients est déjà terminé, ajoute-t-il.

Les changements reflètent les tendances démographiques mises à jour pour la province qui dépassent largement ce qui a été utilisé pour dimensionner le projet de réaménagement initial.

Le plan ajoutera 423 lits de plus que la conception originale.

Les responsables ont déclaré qu'il était trop tôt pour établir un budget total pour tous les travaux.

Le gouvernement compte aussi construire un nouveau campus en santé mentale et en toxicomanie, un nouveau centre d'excellence en santé cardiaque et un nouveau centre de réadaptation et d'arthrite.