Une clinique pédiatrique et d’infirmières praticiennes spécialisées à Saguenay

Elle a été mise en place pour faire face à la vague de virus respiratoires qui affectent présentement beaucoup d'enfants dans la région, ce qui crée une pression sur le réseau de la santé.

Des infirmières praticiennes et des médecins se sont portés volontaires pour assurer les services jusqu'au 9 janvier. Il sera possible d'accéder à cette clinique via les guichets d'accès à la première ligne, par l'urgence ou encore par le service Info-santé.

On aimerait que cette clinique devienne permanente et qu'elle puisse prendre en charge des adultes également.