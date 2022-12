Bilan judiciaire 2022 :  une année chargée en émotions

Le dossier de la cavale meurtrière de René Kègle a connu son dénouement quatre ans après les meurtres de Steve Lamy, de Jean Christophe Gilbert et d’Ophélie Martin-Cyr.

Les corps des deux hommes avaient été retrouvés dans un véhicule calciné sur la route Bradley à Trois-Rivières. Celui d’Ophélie Martin-Cyr, dans un champ à Yamachiche.

Le 7 octobre, alors que le procès de René Kègle devait s’amorcer, contre toute attente, il a plaidé coupable aux trois accusations réduites de meurtres non prémédités et à l’accusation de tentative de meurtre.

René Kègle a été accusé du meurtre prémédité d'Ophélie Martin-Cyr et de tentative de meurtre sur une autre jeune fille. Photo : Facebook

Cette saga a été suivie de très près et a pris énormément de temps, notamment parce que l’avocate de René Kègle, Me Annie-Sophie Bédard, a cherché un psychiatre pour effectuer une analyse pour préparer sa défense.

Son avocate a précisé qu’il n’a aucun souvenir personnel des événements, mais qu’il reconnaît que ceux-ci sont factuels.

Alors qu’on s’attendait à une défense pour non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, il a plaidé coupable causant la surprise.

Une audience chargée en émotion

Les familles des victimes étaient sur place et pouvaient s’adresser à lui.

Le père d'Ophélie Martin Cyr, abattue alors qu'elle avait 19 ans, a perdu son sang-froid. Il s’est levé de sa chaise d’un bond et lui a lancé : Regarde-moi gros chien!

Kègle a obtempéré puis s’est excusé aux familles.

Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.

Bras de fer entre Jonathan Bettez et la SQ

Jonathan Bettez et ses parents poursuivent la Sûreté du Québec en lien avec des accusations portées contre lui dans un dossier de pornographie juvénile pour lesquelles il a été complètement acquitté en octobre 2018. Le juge Jacques Lacoursière n’avait pas été tendre envers le travail des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Il a qualifié leurs démarches d’ opération de pêche . Il a conclu que les démarches policières étaient abusives et les mandats invalides.

Jonathan Bettez reproche à la SQ d’avoir tout fait pour que la population considère qu’il est un meurtrier, notamment en montant de toutes pièces une enquête parallèle en matière de pornographie juvénile. Il dit en avoir subi des dommages à hauteur de 10 millions de dollars.

La Sûreté du Québec avait qualifié de coïncidence le fait de l’avoir arrêté le 29 août, jour de l’anniversaire de naissance Cédrika Provencher.

La famille Bettez, de Trois-Rivières, ont déposé une poursuite contre la Sûreté du Québec et certains de ses policiers. Photo : Radio-Canada

À la fin du mois d’octobre, la SQ a finalement répliqué à sa poursuite en faisant valoir qu’elle ne peut pas avoir nui à sa présomption d’innocence puisqu’il n’a jamais été accusé de quoi que ce soit dans l'affaire du meurtre de Cédrika Provencher. Selon eux, il n’y a pas matière à poursuite. Ils demandent donc au tribunal de rejeter la demande de la famille Bettez.

Les procédures devraient commencer l’été prochain.

Une imposante opération

En novembre, Radio-Canada a obtenu, après une bataille de quatre ans devant la Commission d’accès à l’information, les factures et allocations de dépenses des agents d'infiltration impliqués dans une opération de type Mr. Big qui a eu lieu du 2 juin 2009 au 18 août 2010.

Restaurants, grands vins, limousines, cigares, parties de golf, hôtels et même de l’argent comptant, la Sûreté du Québec a dépensé plus de 57 000 $ pour amener Jonathan Bettez, qu’elle soupçonnait d’être responsable de la disparition de Cédrika Provencher, à se compromettre.

Une absolution qui suscite un tollé

En juin, Simon Houle, un ingénieur de Trois-Rivières a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de voyeurisme. La décision du juge Matthieu Poliquin a soulevé la controverse. Il lui a accordé une absolution conditionnelle en disant qu’il était de bonne famille et pour lui permettre de voyager dans le cadre de son travail. Dans son jugement, un passage a particulièrement choqué tout le Québec. On peut y lire que l'événement s’était déroulé somme toute rapidement , ce qui a engendré des manifestations et des plaintes au Conseil de la magistrature. En novembre dernier, le Conseil de la magistrature a tranché, les trois plaintes contre le juge Matthieu Poliquin n’étaient pas recevables parce qu'il n'y a aucun manquement déontologique.

Simon Houle Photo : Facebook

Au moment des faits en avril 2019, Simon Houle avait déshabillé la victime alors qu'elle avait les facultés affaiblies et qu'elle dormait dans un party. Il a inséré ses doigts dans son vagin et a pris au moins neuf photos de ses parties intimes dans au moins trois pièces. Il avait gardé les photos dans son cellulaire pendant 44 jours.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) allègue que Simon Houle s’est acharné sur sa victime et porte la décision du juge Poliquin en appel. Il réclame une peine de 15 à 18 mois de prison.

La Cour d'appel a mis en délibéré ce dossier, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Ève-Lyne Goulet plaide que l'absolution n'est pas appropriée. Une décision devrait être rendue dans les prochains mois.

Des dizaines de personnes ont manifesté contre l'absolution conditionnelle de Simon Houle, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Par ailleurs, quelques jours après avoir obtenu son absolution conditionnelle en juin, Simon Houle est parti en voyage à Cuba. Une femme affirme qu’il lui aurait empoigné les fesses sans son consentement dans un bar de Cayo Coco. Il fait face à des accusations de bris de probation.

Il a plaidé non coupable et devra se présenter devant la Cour du Québec en février.

Meurtre sordide

La découverte d'un corps enterré dans une cour à Nicolet en mai a aussi marqué l'actualité judiciaire.

Le 26 mai, on découvre le corps de Florent Dumas, 41 ans, qui vivait avec une déficience intellectuelle, dans la cour de la résidence où vivait Pascal Martel. Lui et son fils, Jason Martel, sont accusés d'outrage au cadavre.

Au début décembre, six nouvelles accusations se sont ajoutées pour Pascal Martel : négligence criminelle causant la mort, voies de fait armées, voies de fait causant des lésions, séquestration, avoir forcé la victime à commettre un acte de bestialité et avoir eu en sa possession une carte de crédit qu’il savait frauduleuse.

Jason Martel a été libéré sous conditions alors que Pascal Martel demeure incarcéré. Son procès devrait se dérouler en 2023 ou en 2024.

Avec les informations d'Amélie Desmarais