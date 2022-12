La fille d’une victime d’un tueur en série présumé lutte pour les femmes autochtones

« Je suis tout simplement en colère. Je veux que justice soit rendue à ces femmes. » — Une citation de Cambria Harris, militante autochtone

Ce n'est pas la première fois que la jeune militante réclame la justice pour les femmes et les filles autochtones au Canada.

Lorsque le corps de la jeune Tina Fontaine, âgée de 15 ans, a été retrouvé dans la rivière Rouge en 2014, Cambria Harris n'est pas restée indifférente.

Âgée de 13 ans à l’époque, elle a défilé dans le North End de Winnipeg en tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire : Je ne serai pas la prochaine.

Cambria Harris, à gauche, parmi trois adolescentes tenant des pancartes lors de la marche Take Back the Night à Winnipeg, en septembre 2014. Photo : Radio-Canada / Jillian Taylor

Ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas être une autre femme autochtone disparue ou assassinée figurant sur une affiche de personnes disparues , déclare-t-elle.

[Au fil des années] nous en voyons des centaines, éparpillées sur les panneaux d'affichage de la ville, et personne ne cligne des yeux. Quand on les retrouve, la société se contente de regarder, puis elle pleure et fait son deuil, puis elle les oublie jusqu'à la prochaine histoire , ajoute-t-elle.

« Nous ne sommes pas une histoire, nous sommes des personnes. » — Une citation de Cambria Harris, militante autochtone

Ce que Cambria Harris ne pouvait pas savoir en 2014, c'est que huit ans plus tard, elle assisterait à une veillée pour sa propre mère, âgée de 39 ans, elle aussi victime d'un homicide.

Au moins neuf femmes autochtones ont été tuées à Winnipeg durant l'année 2022. Mashkode Bizhiki'ikwe, également appelée Buffalo Woman, une femme dont l'identité est inconnue et qui, selon la police, a également été tuée par Jeremy Skibicki, serait la dixième Autochtone victime d'un homicide cette année.

Le 1er décembre, des bougies et des photos ont été déposées lors d'une veillée pour Morgan Harris, l'une des quatre femmes qui auraient été tuées par Jeremy Skibicki, selon la police. Photo : Radio-Canada / Austin Grabish

Une visite à Ottawa pour rencontrer Justin Trudeau

Le combat de Cambria Harris pour la justice l'a conduite à Ottawa, où elle est devenue le visage d'un mouvement qui dure depuis des décennies et qui vise à protéger les femmes autochtones.

Je suis honorée de pouvoir dire que je peux faire entendre ma voix au nom de toutes ces autres femmes , affirme la jeune militante.

Pendant leur séjour récent à Ottawa, Cambria Harris et sa jeune sœur, Kera Harris, ont exigé une fouille du dépotoir de Prairie Green, au nord de Winnipeg, où les restes de sa mère et de Marcedes Myran se trouveraient, selon la police.

Les sœurs ont également rencontré des politiciens, dont le premier ministre Justin Trudeau.

Il nous a dit qu’il est désolé, qu’il nous présente ses condoléances, qu’il est de tout cœur avec nous et qu’il est triste que nous devions nous rencontrer dans de telles circonstances, qui ne devraient pas se produire , raconte Cambria Harris.

Je lui ai dit que, effectivement, cela ne devrait pas être le cas, mais qu'il fallait effectuer des recherches pour retrouver ces femmes et les ramener à la maison , précise-t-elle.

Les sœurs Harris ont aussi demandé la démission du chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, qui a décidé de ne pas effectuer de recherches dans la décharge, parce que cela serait trop complexe.

Une enfance difficile et traumatisante

Cambria Harris a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle se souvient qu'un jour, elle est rentrée d'une soirée pyjama et a vu la police à la maison.

Je n'avais pas le droit de voir ma mère et elle m'a crié depuis la porte qu'elle m'aimait et qu'elle me ramènerait , raconte-t-elle.

« Je ne l'ai probablement pas vue pendant quelques années après cela. » — Une citation de Cambria Harris, militante autochtone

Cambria Harris a été prise en charge par la protection de l'enfance jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle dit avoir vu sa mère tomber dans les problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d'itinérance après avoir perdu la garde de ses enfants.

Elle pense que sa mère a été abandonnée par les systèmes gouvernementaux.

Cambria Harris a elle-même une fille de 2 ans. Elle dit avoir eu ses propres défis à surmonter.

J'ai traversé toutes sortes de traumatismes, explique-t-elle. J'ai probablement passé un an et demi de ma vie uniquement dans des refuges, j'ai probablement passé huit mois dans un foyer très dangereux en plus, où on ne pouvait même pas vraiment quitter sa chambre.

Elle sait qu'il faudra du temps pour qu'il y ait des changements, mais répète que les femmes ont besoin de plus d’endroits sûrs, de plus d’appuis quand elles sont itinérantes et d’un accès plus rapide à des services pour traiter les toxicomanies.

Elle continuera de lutter pour les femmes autochtones disparues ou assassinées.

Avec les informations d'Alana Cole, Rachel Bergen et Janet Stewart