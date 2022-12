Les coups à la tête chez les jeunes hockeyeurs canadiens ont diminué de 30 % depuis la mise en place d'une politique « tolérance zéro » chez Hockey Canada. C'est ce que conclut une étude de chercheurs des universités Laval et de Calgary.

Le resserrement des règles visant à limiter les coups à la tête a été mis en place en 2011 par Hockey Canada, rappelle Claude Goulet, l'un des auteurs de l'étude et chercheur au Département d'éducation physique de l'Université Laval.

Cette politique prévoit des pénalités pour tout contact volontaire ou involontaire à la tête. Depuis, ces règles ont été amendées à deux reprises, en 2018 et 2020, afin d’accroître la sévérité des sanctions pour les coups intentionnels à la tête. Notre étude a permis de documenter la fréquence des contacts à la tête avant l’adoption de la politique, deux ans après son adoption, et après les amendements , explique l'auteur de l'étude.

Comparaison entre les périodes

Pour mesurer, les chercheurs ont fait l'analyse détaillée de 28 parties disputées par des joueurs de moins de 15 ans de calibre élite. Les chercheurs ont quantifié la fréquence des contacts à trois moments, entre 2008 et 2021. Ils ont donc pu prendre plusieurs photos à différents moments, et comparer les périodes.

L'étude conclut que l’adoption d’amendements imposant des sanctions plus sévères a coïncidé avec une diminution des coups directs à la tête. Leur fréquence, qui était de 12,7 contacts par équipe par 100 minutes de jeu en 2013-2014, est passée à 8,9 contacts en 2020-2121, soit une diminution de 30 % .

Encore trop de coups à la tête

Malgré tout, la grande majorité des coups à la tête n’est pas pénalisée, remarque les chercheurs, ce qui rend les résultats plutôt étonnants.

« Cette baisse a été observée en dépit du fait que les arbitres font montre d’un certain laxisme dans l’application de ces règles. En effet, à peine un contact à la tête sur sept est pénalisé, un taux comparable à ce qui était observé avant l’adoption de la politique de tolérance zéro pour les coups à la tête par Hockey Canada. » — Une citation de Extrait de l'étude

Outre des pénalités plus sévères, la baisse des coups à la tête peut être due à une plus grande sensibilisation aux commotions cérébrales.

Malgré tout, le hockey demeure le sport où les commotions cérébrales sont les plus fréquentes et dommageables, rappellent les auteurs de l'étude.

L’application plus rigoureuse de la politique de tolérance zéro pour les coups à la tête pourrait contribuer à améliorer les choses , estime le chercheur. Cela implique que les arbitres devraient pénaliser davantage les coups à la tête, et qu’ils auraient le soutien des responsables de l’arbitrage, des entraîneurs et des parents pour le faire.

Plus de détails à venir