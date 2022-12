La Cour fédérale donne raison à CBC/Radio Canada au sujet du droit à l’information

Deux écoles à vocation religieuse ont perdu leur cause devant la Cour fédérale, qui a décidé que leur nom soit dévoilé dans le cadre d’une demande d’accès à l'information. Pendant leur visite au Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP), ces écoles avaient demandé que leurs élèves ne soient pas exposés au contenu portant sur les droits de la communauté LGBT.

Les écoles Sterling West Pembina et Sterling North Stonewall, qui sont maintenant regroupées sous la bannière OneSchool Global, se trouvent à Stonewall, au Manitoba, et à St. Vincent, au Minnesota, une ville américaine située à environ une heure et demie de route de Winnipeg.

Leurs noms allaient être rendus publics en 2020 à la suite d'une demande d’accès à l’information faite au MCDP par CBC/Radio-Canada.

Le Musée a prévenu les écoles que leur identité allait être connue, parce qu'elles sont des tierces parties : leurs noms figurent dans les renseignements qui allaient être fournis en réponse à la demande d’accès à l'information. Les deux écoles se sont tournées vers la Cour fédérale pour demander que leur identité reste secrète.

Selon leurs arguments, si ces informations étaient rendues publiques dans le cadre de cette demande, elles pourraient subir des conséquences financières en raison d’une baisse possible des subventions ou d'une diminution des inscriptions.

La Cour fédérale a décrété une ordonnance de confidentialité pendant que la révision judiciaire avait lieu.

L’information rendue publique

CBC/Radio-Canada demandait à la Cour que l'information soit divulguée. Dans sa décision, la Cour a ordonné qu’elle le soit, avec un léger caviardage pour protéger l’identité du personnel des écoles qui ont organisé les visites au MCDP .

Dans une déclaration écrite, la vice-présidente aux relations externes et à la mobilisation communautaire du Musée canadien pour les droits de la personne, Riva Harrison, s'est félicitée de cette décision qui maintient [la] décision [du Musée] de divulguer ces informations .

Le mois dernier, plus de 3000 pages de documents relatifs à cette affaire ont été rendues publiques par la Cour fédérale.

Le Musée canadien pour les droits de la personne était visé par la demande de révision judiciaire, puisqu'il était d'accord pour fournir à CBC/Radio-Canada des informations contenant les noms des écoles. (Archives) Photo : La Presse canadienne / John Woods

Des demandes de censure

Les documents montrent que des élèves de la 7e à la 12e année des deux écoles ont participé à une tournée du MCDP .

D’autres établissements scolaires, Mallard School, Springwell Colony School, Omega School et Interlake Hutterian Schools, ont aussi demandé que leurs élèves ne soient pas exposés à certains contenus lors de leur visite du Musée.

Ce montage de photos qu'on peut voir au Musée canadien pour les droits de la personne montre des mariages entre des personne du même sexe. Photo : Radio-Canada / Teghan Beaudette

Les documents obtenus par CBC/Radio-Canada montrent que ces écoles avaient toutes des demandes particulières quand elles ont fait leurs réservations au Musée. Certaines voulaient que les contenus relatifs aux droits des LGBT , aux droits des femmes et au droit à l’avortement ne soient pas montrés aux élèves. D’autres ont demandé que les élèves ne soient pas exposés au contenu portant sur le mariage homosexuel pendant la tournée.

Qu’est-ce que la congrégation Plymouth Brethren Christian Church?

Le site Internet de OneSchool Global indique que l’école a été fondée par des membres d’une communauté chrétienne, la congrégation Plymouth Brethren Christian Church, pour les familles et les élèves de cette communauté.

Professeur adjoint de sociologie à l’université Concordia, à Edmonton, Robin Willey enseigne les mouvements religieux et a mené des recherches sur l’église chrétienne Plymouth Brethren. Cette congrégation, dit-il, a toujours tenté de rester loin des regards .

Elle compterait plus de 50 000 membres répartis un peu partout en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, au Royaume-Uni et dans les Amériques.

Robin Willey explique que cette congrégation est exclusive et qu'elle a une doctrine de séparation. C’est une des raisons pour lesquelles elles ont leurs propres entreprises : leurs familles sont séparées des communautés dans lesquelles elles vivent sur une base quotidienne , dit-il.

Robin Willey précise que cette église a fait campagne contre le mariage gai en 2005 par le biais de lettres anonymes et de publicités.

Il rappelle que le mouvement dominant, chez les évangéliques, est maintenant favorable à une plus grande acceptation des personnes de la communauté LGBT . En même temps, dit-il, des groupes chrétiens plus conservateurs restent hostiles à cette communauté. Il est d’ailleurs surpris que ces écoles aient amené leurs élèves dans un endroit comme le Musée canadien pour les droits de la personne.

Quand elles y vont, si elles veulent perpétuer cette sorte de stricte compréhension du monde, elles veulent s'assurer que leurs membres ne seront pas exposés à des idées qui peuvent aller à l'encontre de leurs perspectives , précise le sociologue.

En réponse aux questions de CBC/Radio-Canada, un porte-parole de OneSchool Global a dit regretter que des personnes ou des groupes aient pu se sentir offensés.

L’école a tiré les leçons de cet incident, qu’elle regrette .

Nos enseignants et nos élèves respectent nos valeurs fondamentales qui comprennent la compassion, la gentillesse, le respect de toutes les personnes , écrit le porte-parole.

Une plaie encore à vif

Au moment où elles demandaient que les documents ne soient pas rendus publics, les écoles Sterling ont fait valoir que leur objectif était de protéger la vie privée des enfants qui seraient touchés par la divulgation des informations. Cette divulgation, selon l’école, pourrait permettre de révéler des informations sur les dossiers scolaires des élèves, qui sont protégés par la loi.

L’organisme Egale Canada, qui milite pour une meilleure inclusion des personnes LGBT dans la société canadienne, s’est dit choqué d’apprendre que des élèves avaient été privés d'éléments d’une éducation inclusive pendant leur visite au musée.

Entre 2015 et 2017, il était possible de demander au Musée des visites guidées qui censuraient certaines des expositions qu’on y trouve.

La directrice générale d’Egale Canada, Helen Kennedy, dit être encore sous le choc après ces révélations et pense qu’il faut en faire plus pour réparer les torts. La plaie est encore à vif, franchement , dit-elle en entrevue avec CBC /Radio-Canada depuis son bureau à Toronto.

Les arguments des écoles

Pendant la bataille judiciaire, les deux écoles Sterling se sont appuyées sur une déclaration sous serment de Lucas Bedell. Ce directeur de l’éducation de OneSchool Global y explique pourquoi, selon lui, les documents comportant les noms des écoles ne devaient pas être dévoilés.

Selon lui, l'OneSchool Global offre déjà un appui éducatif aux deux écoles Sterling. Dans sa déclaration sous serment, il dit craindre l'impact d’une couverture médiatique négative sur les relations des écoles avec les élèves et le personnel actuel. Il dit que les écoles pourraient par la suite avoir du mal à recruter du personnel, à recruter des élèves et à obtenir des dons. Ces écoles exigent des droits de scolarité et obtiennent un financement de l’État calculé selon le nombre d’élèves.

La Corporation a récemment perdu une personne clé nouvellement embauchée en raison de fausses nouvelles dans les médias qui ne sont pas liées aux procédures en cours. Je pense que si ces dossiers sont rendus publics, et que les noms des tierces parties sont connus des médias, il est fort probable que cela aura un impact sur la capacité des tierces parties à embaucher et à retenir du personnel , écrit Lucas Bedell dans une déclaration sous serment datée de février 2021.

Selon les avocats des écoles Sterling, la couverture médiatique négative sur les fusillades dans les écoles aux États-Unis a mené, là-bas, à une perte de revenus liée à la diminution des inscriptions. Il est probable, selon eux, qu’il en serait de même pour les écoles Sterling si les dossiers étaient rendus publics. Cet impact pourrait, ont-ils argué, durer plusieurs années.

Les avocats des écoles ont tenté de faire un parallèle entre l'impact de la couverture d'une fusillade en milieu scolaire aux États-Unis et la publication du nom des écoles Sterling. (archives) Photo : Reuters / Trish Badger

Il est raisonnable de penser que ce phénomène ne se limite pas aux fusillades en milieu scolaire et que la couverture négative des médias en général aura un impact sur les inscriptions , a écrit Gerald D. Chipeur, un avocat de Calgary de la firme Miller Thompson LLP, dans une déclaration visant à empêcher le MCDP de fournir ces documents. Cet argument a été répété dans la déclaration sous serment de Lucas Bedell soumise à la Cour fédérale.

La juge Catherine Kane a rejeté cet argument parce que les écoles n’ont pas réussi à établir qu’elles subiraient des préjudices si les documents étaient rendus publics. Les demandeurs ont complètement échoué à démontrer les effets possibles d’une couverture médiatique , écrit-elle.

Dans sa décision, la juge a statué que la Cour n’avait pas de raison de cacher plus d’information que le strict nécessaire.

Ce n’est pas logique et c’est contraire à l’esprit de la loi de permettre, comme les demandeurs semblent le vouloir, que la Cour protège des informations que les demandeurs ne veulent pas voir rendues publiques… Les questions concernant les relations publiques n’ont pas besoin d’être soumises à la Cour.

Le Musée canadien pour les droits de la personne s'est réjoui de la décision de la Cour. (Archives) Photo : CBC / Travis Golby

Ken Rubin est un chercheur spécialisé dans les enquêtes d’intérêt public et un expert en accès à l’information. Selon lui, cette décision de la Cour fédérale consolide le fait que l’embarras public ne permet pas de faire exception sous une loi d’accès à l’information .

D’après lui, des tierces parties concernées par une demande d’accès à l’information veulent souvent que cet accès soit refusé, si les documents demandés contiennent des informations commerciales.

Ce qui est problématique avec les lois sur l’accès à l’information au Canada, dit-il, c’est que ce sont avant tout des lois sur le secret. Par exemple, elles donnent aux entités commerciales une trop grande latitude pour que leurs informations soient exemptées, et elles permettent en plus qu’elles soient avisées et puissent ajouter leurs propres arguments en faveur de cette exemption , lors d’une demande d’accès les concernant.

L’avocat de CBC/Radio-Canada qui a représenté le diffuseur public devant la Cour fédérale, Sean Moreman, est d’accord avec ce constat. Il est regrettable qu’une tierce partie comme Sterling puisse présenter un argument aussi faible et quand même être capable de retarder de quelques années la publication d’informations importantes , dit-il.

Reconnaître ses torts

De son côté, Egale Canada demande au MCDP de mettre en place une exposition sur son propre fiasco quant à la protection des droits de la personne.

La directrice générale de l'organisme Egale Canada, Helen Kennedy, pense que le Musée doit en faire plus pour réparer les torts causés par ces tournées scolaires. (archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Quand un musée de cette importance traite des questions concernant les droits de la personne, mais viole lui aussi les droits dont il parle dans ses expositions, c’est une histoire qui mérite d’être racontée , affirme Helen Kennedy.

Elle ajoute que le Musée s’est excusé pour avoir accepté de censurer du contenu lors de visites guidées scolaires et a tenu des consultations avec les groupes LGBT , mais que à ses yeux, cela ne suffit pas à réparer les torts.

De son côté, Riva Harrison rappelle que le MCDP parle avec ses visiteurs des controverses qui ont parsemé son histoire jusqu’ici. Il aborde aussi la façon dont il tire les leçons de ces situations, qui lui ont permis de s'améliorer au fur et à mesure qu’il développait le contenu abordant les questions 2LGBTQIA+ .

Reconnaître ce parcours permet de rebâtir la confiance. Nous y travaillons de plusieurs façons, dit-elle. Le Musée a embauché plus de gens venant de la diversité à tous les niveaux, et le personnel continue de guider le Musée par le biais du comité pour la diversité et l’inclusion.

Riva Harrison ajoute que le Musée travaille en ce moment à la création de nouveau contenu au sujet des personnes bispirituelles. En collaboration avec le Fonds Purge LGBT , le Musée travaille aussi à une importante exposition portant sur la façon dont le gouvernement du Canada a persécuté et discriminé ses employés LGBT .

Dans sa décision, la juge Catherine Kane a ordonné que les écoles Sterling paient les frais juridiques du MCDP et de CBC/Radio-Canada.

Parmi les écoles ayant demandé que leur visite au Musée comporte de la censure, OneSchool Global est la seule qui a répondu aux demandes d’entrevues de CBC/Radio-Canada.

Avec des informations d'Austin Grabish