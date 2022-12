Les observations de l’équipe de l’iREx, réalisées avec les télescopes spatiaux Hubble et Spitzer de la NASA, laissent à penser que ces exoplanètes rocheuses, qui présentent environ une fois et demie la taille de la Terre, seraient composées en grande partie d’eau.

Le scénario que nous avançons est qu’elles sont composées, environ 10 % de leurs masses et 50 % de leurs volumes, d’un matériau qui serait de l’eau ou d’une autre molécule d’une densité similaire , explique Caroline Piaulet.

Coupe transversale de la Terre et de l’exoplanète Kepler-138 d. Comme la Terre, Kepler-138 d possède un intérieur composé de métaux et de roches, mais elle possède également une épaisse couche d’eau à haute pression sous diverses formes dans ses profondeurs (en bleu foncé) et une épaisse enveloppe de vapeur d’eau au-dessus. Ces couches d’eau représentent plus de 50 % de son volume, soit une profondeur d’environ 2000 km. Photo : UdeM/BENOIT GOUGEON

Un nouveau type de planète

Ces planètes sont en orbite autour de l’étoile naine rouge Kepler-138 située dans la constellation de la Lyre.

Nommées Kepler-138 c et Kepler-138 d, ces planètes sont différentes de celles de notre système solaire, puisqu’elles sont plus grosses que les planètes rocheuses que sont Mercure, Vénus, Terre et Mars, mais plus petites que les gazeuses que sont Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus.

Jusqu’à aujourd’hui, les astronomes pensaient que les planètes un peu plus grandes que la Terre (appelées super-Terres) étaient de grosses boules de métal et de roche.

Cette étude tend à montrer que ce n’est pas toujours le cas, et semble confirmer l’existence d’un type inconnu de planètes rocheuses qui contiennent beaucoup d’eau, même si celle-ci n’a pas été détectée de façon directe.

« Une fois que l’on connaît la masse et la taille d’une planète, on peut estimer sa densité et sa composition probable. Ces deux planètes ont des masses bien trop faibles pour n’être composées que de roche ou trop lourdes pour être constituées d’hydrogène ou l’hélium. » — Une citation de Caroline Piaulet, iREx

Repères Pas moins de 5227 exoplanètes ont été officiellement détectées dans plus de 3908 systèmes planétaires.

Plus de 9151 exoplanètes supplémentaires sont actuellement en attente de confirmation.

Selon les estimations les plus récentes, il y aurait jusqu'à 700 millions de milliards de planètes rocheuses, seulement dans l'Univers observable.

Le poids de l’eau

Les planètes Kepler-138 c et Kepler-138 d présentent ainsi des densités beaucoup plus faibles que celle de la Terre.

Elles pourraient être comparées à certaines lunes glacées de notre système solaire qui sont également composées d’un noyau rocheux et d’une grande partie d’eau.

« Ce sont des planètes qui ont les mêmes quantités d’eau que des lunes de glace comme Europe ou Ganymède, mais beaucoup plus grosses et plus proches de leur étoile. Ainsi, au lieu d’avoir une couche de glace, elles auraient des atmosphères étendues d’eau. Elles représentent un nouveau type d’exoplanètes. » — Une citation de Caroline Piaulet, iREx

La surface gelée d'Encelade, une lune de Saturne, telle que vue par la sonde Cassini. Photo : NASA

Toutefois, au lieu d’une surface glacée, Kepler-138 c et Kepler-138 d abriteraient de vastes enveloppes de vapeur d’eau.

La chercheuse doute que ces planètes ne possèdent des océans directement à leur surface, comme c’est le cas sur la Terre, puisque la température est probablement supérieure au point d’ébullition de l’eau dans leurs atmosphères épaisses, denses, et vaporeuses.

« Ce n’est que sous cette atmosphère de vapeur qu’il pourrait y avoir de l’eau liquide à haute pression ou même de l’eau dans une autre phase qui se produit à haute pression, appelée fluide supercritique. » — Une citation de Caroline Piaulet, iREx

Une étoile, quatre planètes

Kepler-138 c et Kepler-138 d ne sont pas les seules planètes en orbite de l’étoile. Une compagne, Kepler-138 b, se trouve en orbite beaucoup plus près de l’astre.

Mais les récentes observations réalisées par Caroline Piaulet et ses collègues ont permis d’établir qu’il y aurait peut-être une quatrième planète dans le système.

« En sachant le nombre de planètes en orbite autour d’une étoile, on est capable de prédire à quel moment elles passeront devant l’étoile. Mais nos observations n’étaient pas compatibles avec la présence de seulement trois planètes. » — Une citation de Caroline Piaulet, iREx

La doctorante avance le scénario de l’existence de Kepler-138 e, une petite planète plus éloignée de son étoile que les trois autres, qui prend 38 jours pour parcourir une orbite.

Elle se trouverait même dans la zone habitable autour de son étoile , explique Caroline Piaulet. Cette région correspond à l’endroit dans une orbite où une planète reçoit juste la bonne quantité d’énergie pour qu’elle ne soit ni trop chaude ni trop froide et puisse ainsi permettre la présence d’eau liquide nécessaire à la présence de la vie telle que nous la connaissons.

C’est la présence de Kepler-138 e qui a mené l’équipe à réévaluer les masses des autres planètes à l’aide de la technique de la variation du moment de transit. Cette méthode consiste à suivre les petites variations des moments précis des transits des planètes devant leur étoile, causées par l’attraction gravitationnelle des planètes proches.

Ce travail a permis aux astronomes d’établir que les deux mondes d’eau Kepler-138 c et Kepler-138 d sont étonnamment similaires, des planètes jumelles , de la même taille et de la même masse.

De son côté, la planète Kepler-138 b, dont l’orbite est la plus proche de l’étoile, serait une petite planète de la masse de Mars, l’une des plus petites exoplanètes connues à ce jour.

En août dernier, une autre équipe de l’Université de Montréal a découvert une planète appelée TOI-1452 b, qui pourrait potentiellement être couverte d’un océan d’eau liquide. Cependant, il faudra faire appel au télescope spatial James Webb de la NASA pour étudier son atmosphère et confirmer la présence de cet océan.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Nature Astronomy (Nouvelle fenêtre) (en anglais).