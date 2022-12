Hausse de taxe de 15 % à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

L’évaluation de la maison moyenne à Notre-Dame-du-Mont-Carmel s’élève à 166 000 $. Pour cette résidence type, le compte de taxes va passer de 2013 $ à 2321 $, soit une augmentation d’environ 300 $.

Le maire Luc Dostaler reconnaît que le pourcentage de hausses est impressionnant, mais il croit qu’il faut remettre ce nombre en contexte. Plus le compte de taxe est bas, plus le pourcentage va avoir l’air élevé , affirme-t-il.

Le budget de l’année 2023 s'élève à environ 9 millions de dollars comparativement à 7,5 millions en 2022.

« Je considère que notre compte de taxe est encore très très très avantageux malgré l’augmentation cette année. » — Une citation de Luc Doastaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Le maire de la Municipalité affirme que le coût pour la récupération ainsi que la vidange des fosses septiques a augmenté de 60 % comparativement à l’an dernier. Il en coûtera 165 $ en taxes pour ce service au lieu de 105 $. Il n’y a pas de réseau d'égout à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, donc tous ont des fosses septiques.

Le maire, qui siège au conseil d’administration d’Enercycle, ne blâme pas cette organisation pour la hausse, mais constate que la collecte des matières résiduelles coûte très chère . La taxe pour la collecte des matières compostables s’élève à 91,50 $ et l’achat du bac brun, 50 $.

La gestion de tout ce qui sort de votre maison, si on peut dire cela comme ça, va devenir de plus en plus onéreuse , affirme M. Dostaler. Il ajoute que le respect des normes environnementales dans différents secteurs, tels que les fosses septiques, a aussi un prix, mais que ces mesures sont importantes.

Parmi les autres dépenses qui augmenteront, la Municipalité mentionne que la facture pour les services de la Sûreté du Québec augmentera de près de 24 000 $.

Luc Dostaler soutient que les élus n’ont pas coupé dans les services à la population, comme les sports et les loisirs.

Parmi les principaux projets prévus l’an prochain, la Municipalité souligne la réfection de pavage du rang des Grès, de la 5e Rue, la réfection de la conduite d’aqueduc, de la chaussée et du pavage de la rue Brière, le remplacement du système de chauffage du garage du service des loisirs pour un système à l’énergie renouvelable ainsi que des investissements dans les parcs de la Municipalité.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin