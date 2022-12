Des débuts très encourageants pour Antoine Cyr en Coupe du monde de ski de fond

Le Gatinois a d’abord pris le 12e rang au 20 km du départ groupé, à Lillehammer, n’étant devancé que par des Norvégiens, des Suédois et un Français, des puissances mondiales. Moins de quatre secondes le séparaient d'un podium.

C’est un super résultat sur n’importe quelle course. C'est vraiment quelque chose dont je suis extrêmement fier. C'était une course très très serrée, puis ça a été très tactique. On était en groupe jusqu’à la fin. J’ai bien joué la stratégie, je suis assez habile à me déplacer dans le peloton , explique Cyr.

Il a ensuite pris le 8e rang du relais mixte 4x5 km, à Beitostolen, avec ses coéquipiers canadiens, Dahria Beatty, Olivier Léveillé et Katherine Stewart-Jones, de Chelsea, en Outaouais.

Antoine Cyr en compétition Photo : Sportcom

En général, je suis très très satisfait du début de saison. Je suis très content! Tu sais, deux top 20, c’est excellent. C’était de super bonnes courses pour moi , lance Antoine Cyr, depuis la Suisse où il poursuivra sa saison.

Aller encore plus loin

L’athlète de 24 ans ajoute toutefois qu’il n’est pas rassasié. Je sens qu’il y a encore un petit quelque chose à aller chercher. On est assez perfectionnistes, j’ai des attentes élevées.

« Je sens ma forme monter graduellement. Ça devrait être bon pour le Tour de ski, après les fêtes, et les Championnats du monde, ensuite. » — Une citation de Antoine Cyr, skieur de fond

Cyr s’est entraîné en altitude durant l’été et ça rapporte déjà des dividendes. Son équipe adapte aussi son entraînement pour lui permettre de progresser chaque semaine.

On est déjà en train de construire un petit peu plus de volume et d’aller chercher un peu plus de vitesse. On va essayer de rentrer dans le top 10 avec ça, c’est l’objectif , raconte le skieur qui ne veut pas négliger les épreuves par équipe cette saison.

Le podium, c’est un objectif, c’est certain. Mais, en ski de fond, les miracles arrivent rarement. Il faut que les étoiles soient alignées avec une bonne forme et de bons skis. Les événements par équipe, on s’en rapproche de plus en plus, surtout après notre 5e place aux Jeux olympiques , précise-t-il.

Des fondeurs, dont le Canadien Antoine Cyr, lors de l’épreuve du skiathlon aux Jeux olympiques de Beijing (archives) Photo : Getty Images / Clive Rose

Cyr mène sa première saison complète sur le circuit de la Coupe du monde en Europe. Pour lui, c’était la bonne décision pour la suite de sa carrière.

C’est super d’intégrer le circuit à temps plein. Ça nous permet d’aller chercher des points au classement général qui sont super importants. C’est une grosse étape à franchir dans une carrière. On est quatre-cinq mois dans nos bagages à voyager sans arrêt , explique Cyr qui souligne que l’équipe canadienne est extrêmement bien entourée, autant physiquement que psychologiquement, pour relever le défi.

Prochain défi : la dernière étape de la Coupe du monde, à Davos, avant le congé des fêtes. Il participera au sprint et au 20 km, durant lequel il espère faire aussi bien, sinon mieux, qu’en Norvège en début de saison.