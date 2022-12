Sapin du bon sens de retour après les fêtes

L'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean revient à la charge avec sa campagne Sapin du bon sens. Elle invite la population à disposer adéquatement des arbres naturels après la période des fêtes dans le but de leur donner une deuxième vie.

Mise en place il y a 31 ans, l'activité a permis de revaloriser 180 000 arbres depuis ses débuts.

Cette année, l'Association invite la population à consulter son site internet pour obtenir l'horaire des écocentres municipaux.

Les arbres récoltés seront transformés en paillis, en compost ou seront brûlés pour produire de l'énergie.

La directrice de l'Association, Diane Bouchard, invite aussi la population à adopter des comportements écoresponsables dans cette période de consommation.