Le Mont Ti-Basse à Baie-Comeau ouvrira finalement vendredi

La direction de la station avait alors indiqué qu'elle comptait optimiser chaque fenêtre d'enneigement quand les températures le permettraient.

Le responsable du volet plein air du service de la culture et des loisirs pour la Ville de Baie-Comeau, Martin Dionne, explique qu’avec les prévisions météorologiques autour de zéro degré Celsius, la possibilité d’ouvrir la station à la date prévue semblait incertaine.

À droite, le responsable du volet plein air du service de la culture et des loisirs pour la ville de Baie-Comeau, Martin Dionne et à gauche, son assistant, Adam Gagnon. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Finalement, l’enneigement avec les canons à neige a permis de sauver les meubles.

« On ne se le cachera pas, la neige naturelle n’est pas au rendez-vous. Les températures sont très très difficiles. » — Une citation de Martin Dionne, responsable du volet plein air du service de la culture et des loisirs pour la Ville de Baie-Comeau

Durant la dernière semaine, on a eu du temps doux, mais quelques jours avant, on a été capable de donner un gros blitz d’enneigement. Cependant, on a réussi à faire l’impossible pour ouvrir la station en date de vendredi , soutient le responsable.

La vente de passes de saison continue de monter

Les abonnés sont plus nombreux à choisir le Mont Ti-Basse année après année. L’an dernier, le Mont Ti-Basse a connu une hausse de près de 16 % de vente des passes de saison par rapport à la saison 2019-2020.

Les amateurs de glisse pourront dévaler les pentes du Mont Ti-Basse dès le 16 décembre. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Alors que les premiers skieurs n’ont pas encore dévalé les pentes, le nombre d’abonnements vendus pour cette saison a dépassé celui de l’an dernier. Les ventes de passes de saison vont extrêmement bien. On a atteint notre objectif, en fait, on a déjà dépassé les ventes de l’année passée. La clientèle répond très bien , répond Martin Dionne.

Pour ce qui est de la station Gallix, les amateurs de ski devront patienter une semaine de plus avant de pouvoir dévaler les pentes. L'ouverture de la station de ski est maintenant prévue pour le 23 décembre, à moins que la météo en décide autrement.

La direction de la station Gallix a expliqué sur sa page Facebook que les périodes de redoux et la pluie l’ont forcé à prendre cette décision.