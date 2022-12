À Saint-Jean, un chœur de clochettes fait un retour à temps pour Noël

Les performances étaient sur pause pendant la pandémie, mais le groupe fait un retour juste à temps pour Noël.

On n’a rien fait pendant la COVID-19 , a expliqué le directeur du chœur, Douglas Dunsmore, mercredi, après l’une des dernières répétitions avant les messes de Noël.

Je ne savais pas si les gens allait embarquer avec moi [après la pandémie]. Finalement il y a eu beaucoup d'intérêt.

Les sonneurs du chœur jouent 37 clochettes, l’équivalent des 37 touches d’un clavier à trois octaves.

Mercredi soir, le choeur a participé à l'une de ses dernières répétitions avant Noël. Photo : Radio-Canada / Katie Breen

Si jamais quelqu’un tombe malade, c’est comme s’il nous manquait deux touches du piano , explique Douglas Dunsmore, en riant.

Le groupe a été créé en 1987, quand Douglas Dunsmore a écouté le spectacle d’un chœur des clochettes pendant une visite au Nouveau-Brunswick. À son retour, une famille a demandé de faire un don à la mémoire d’un paroissien au programme de musique de l’église. M. Dunsmore a suggéré d’acheter une trentaine de clochettes.

On aurait pu acheter une petite voiture avec l’argent. Elles coûtent cher , raconte Doug Dunsmore, en ajoutant que les sonneurs portent donc des gants blancs, donnés par une maison funéraire locale, pour protéger les instruments précieux. Les clochettes peuvent être endommagés par l’huile naturelle des mains, explique-t-il.

Le chœur, composé de 13 sonneurs, joue 37 clochettes. Photo : Radio-Canada / Katie Breen

On a des petits, on a des grands

Le chœur a évolué au cours des années, comme l’explique Kim Larouche, l’épouse d’un des sonneurs.

Ça a commencé avec les enfants, au début. Mais les enfants ont grandi, le monde est parti. Il y a eu une pause, mais là, il y a eu une reprise et c’est maintenant un groupe hétérogène , explique-t-elle. On a des jeunes, on a des personnes un peu plus âgées, on a des petits, on a des grands. La seule chose qu’ils ont besoin d’avoir, c’est de pouvoir au moins lire la musique, c’est assez important de savoir quand il faut jouer.

On a une fille de 6 ans, puis il y a aussi l’aînée du groupe. J’ai 80 ans , ajoute Gwen Alcock, la doyenne du chœur.

Les sœurs Charlotte, Alex et Megan Hawco, participent au chœur avec leur mère, Kathryn, qui était aussi membre du groupe dans les années 1990. Les filles utilisent, en fait, les mêmes partitions que sa mère a reçus pour la première fois il y a 30 ans.

J’aime le chœur des cloches parce que je peux jouer avec ma famille , explique Charlotte Hawco, une élève en quatrième année à l'école Paradise Elementary.

Charlotte Hawco, qui est en 4e année à l'école Paradise Elementary, est membre du choeur de clochettes de l'église. Photo : Radio-Canada / Katie Breen

Douglas Dunsmore, qui s’occupe de la musique à l’Église unie de la rue Gower depuis 40 ans, prendra sa retraite en 2023. Mais il estime que le chœur va continuer et que les sonneurs sont prêts à prendre le relais.