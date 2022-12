Fillette fauchée par un automobiliste : l’Ombudsman de Montréal ouvre une enquête

Le poste d’ombudsman de la métropole, occupé par Me Nadine Mailloux, vise à assurer aux Montréalais qu’ils reçoivent des services appropriés et que leurs droits sont respectés par la Ville.

Le drame de mardi a ravivé l’indignation de nombreux citoyens quant aux problèmes de circulation dans le quartier. Maria Legenkovska, une fillette de 7 ans, a perdu la vie après avoir été heurtée par le véhicule à l’intersection des rues Parthenais et de Rouen, alors qu’elle se rendait à l’école.

Le conducteur, un homme de 45 ans, a d'abord quitté les lieux avant de se rendre de lui-même dans un poste de police de la Rive-Sud. Il a depuis été accusé de délit de fuite ayant causé la mort.

Nous sommes de tout cœur avec la famille de la victime , écrit l’Ombudsman de Montréal dans son message sur Twitter.

En entrevue mercredi au Téléjournal 18 h, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a reconnu la gravité du problème. Le Centre-Sud est un quartier sous pression en raison de sa circulation automobile grandissante, déplore-t-elle.

La mairesse se défend toutefois d’avoir posé de nombreux gestes pour accroître la sécurité des piétons dans le quartier. Il y a à peu près une vingtaine de rues locales où on a mis des dos d’ânes, des afficheurs, ou encore des saillies de trottoirs , souligne-t-elle. Mais il faut toujours en faire plus, c’est évident.

Les voix s’élèvent pour que la Ville de Montréal adopte des mesures afin d'empêcher une nouvelle tragédie rue Parthenais. Mme Plante assure que des actions seront posées rapidement. L’option d’un dos d’âne sur la rue, réclamé par plusieurs citoyens, pourrait cependant s’avérer complexe à mettre en place, estime-t-elle.

Pour les pompiers, ça peut ralentir le temps d’intervention. Les véhicules d’urgence, souvent, vont nous questionner. On doit prouver que c’est pertinent , a expliqué la mairesse.

Selon Mme Plante, les nombreux cas de piétons heurtés par des automobilistes survenus au cours des dernières années sont le symptôme d’un problème plus profond : la saturation du réseau routier.

« On peut parler de la vitesse, et on peut en parler tant que vous voulez, mais un moment donné, il va falloir se demander si c’est normal qu’il y ait toujours plus de voitures à Montréal. »