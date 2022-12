L’Ontario achète trois rames pour le retour du Northlander

L'Ontario annonce l’achat de trois nouvelles rames pour mettre la table au retour du train passager Northlander entre Toronto et Timmins.

Le contrat de 139 millions de dollars a été accordé à la compagnie allemande Siemens.

Le ministre associé aux Transports de l’Ontario, Stan Cho, était de passage à North Bay pour en faire l’annonce jeudi midi.

Le rétablissement du service de train passager va assurer l’accès aux services essentiels comme la santé et l’éducation, tout en appuyant la prospérité économique et le tourisme dans la région , affirme le ministre des Transports, Caroline Mulroney, par voie de communiqué.

La province précise que les wagons au diésel seront munis de filtres à particules et respecteront les normes d’émissions du groupe 4 d’Environnement et Changement climatique Canada.

À l’intérieur, les passagers auront accès à une connexion wi-fi et des sièges spacieux, selon le communiqué. Des ascenseurs pour fauteuils roulants et des toilettes accessibles seront intégrés aux wagons.

Les nouvelles rames du train Northlander seront accessibles et munies d'une connexion wi-fi. Photo : Courtoisie / Ministère des Transports de l'Ontario

Le projet progresse

Le gouvernement Ford va donc de l’avant avec sa promesse électorale de rétablir le train passager dans le Nord de l’Ontario, remisé par le gouvernement McGuinty il y a 10 ans.

Pendant la campagne électorale de 2022, le chef progressiste-conservateur Doug Ford a promis un retour du train d’ici 2025. Le train doit partir de la station Union à Toronto, puis passer par North Bay, Temagami et Kirkland Lake, entre autres, avant de terminer son chemin à Timmins.

Une liaison sera établie entre Timmins et Cochrane afin de relier le Northlander au Polar Bear Express, qui fait le trajet entre Cochrane et Moosonee.

Une fois rétabli, le Northlander circulera de 4 à 7 jours par semaine, selon les demandes saisonnières, affirme la province.

Nous comprenons maintenant que ce service n’aurait jamais dû être annulé en 2012 , a déclaré en point de presse le ministre associé des Transports, Stan Cho.

Il s’attend à ce que les rames soient livrées d’ici 2026. Il resterait ensuite à consulter les Premières Nations et les communautés touchées par le projet et à finaliser les travaux de remise à neuf du chemin de fer emprunté et des stations.

Des discussions sont déjà en cours avec divers propriétaires de chemin de fer, comme Metrolinx dans le Grand Toronto et le Canadien National.

Ni M. Cho ni président et chef de la direction par intérim de la Commission de transport Ontario Northland Chad Evans n’ont voulu donner de date précise quant à la remise en marche du Northlander.

Le ministre associé se dit toutefois sûr que les cibles seront atteintes.