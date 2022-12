Legault promet une augmentation des redevances sur l’eau au Québec

Rappelant aux représentants du monde entier réunis au Palais des congrès jusqu’à lundi pour discuter de biodiversité que le Québec dispose de 3 % des réserves d’eau douce de la planète, François Legault a expliqué que la protection de la biodiversité passe inévitablement par la protection de l’eau .

« Dans les prochaines années, les réserves d’eau douce vont devenir de plus en plus précieuses. On doit les protéger. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Qualifiant cette richesse naturelle d’or bleu , M. Legault a déploré que le Québec ne reçoive pas son dû de la part des grandes industries qui puisent chaque année à très bon marché des milliards de litres dans les réserves d’eau douce de la province.

En 2021, le Québec a reçu moins de 3 millions de dollars pour des prélèvements d’eau de 811 milliards de litres. Ce n’est pas acceptable , a lancé le premier ministre du Québec, qui a promis de déposer dès la prochaine session parlementaire un projet de loi sur la protection de l’eau.

La première chose qui va être dans ce projet de loi, c’est une hausse des redevances sur l’eau , a-t-il promis.

Les redevances sur l'eau puisée commercialement au Québec n'ont pas été augmentées depuis 2010.

« On va établir un tarif plus équitable, pour éviter les abus. Et pour que notre eau soit payée à sa juste valeur. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Avec plus de 3 millions de lacs et des dizaines de milliers de rivières qui couvrent 10 % de son territoire, le Québec possède 3 % des réserves d’eau douce renouvelable de la planète.

Fonds bleu

En plus d’instaurer une hausse des redevances sur l’eau, le projet de loi de Québec comportera la création d’un Fonds bleu qui sera financé notamment à partir de la hausse des redevances sur l’eau.

Ce fonds va atteindre, à la fin du mandat, 150 millions de dollars par année, et va permettre de financer des projets de protection et de mise en valeur de nos cours d’eau , a promis François Legault.

Ces fonds seront entre autres consacrés à la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes, le nettoyage des berges de rivières, la revégétalisation des bandes riveraines et la mise aux normes des installations sanitaires individuelles.

Un prix dérisoire

En 2010, les redevances au Québec étaient les plus élevées au Canada, mais aujourd’hui, elles sont jugées dérisoires. Actuellement, les tarifs en vigueur sont de 0,0025 $ par mètre cube (2,50 $ par million de litres) notamment pour les pâtes et papiers et l’industrie minière.

Les embouteilleurs d’eau et les fabricants de béton paient 0,070 $ par mètre cube (70 $ par million de litres). Ce qui est bien en deçà des redevances exigées dans certains pays européens.

En Ontario, depuis 2017, il en coûte aux utilisateurs industriels et commerciaux 3,71 $ de redevances par million de litres d'eau. Les installations d’embouteillage qui puisent dans les réserves souterraines doivent quant à elles payer 503,71 $ par million de litres d’eau puisés. C'est sept fois plus que ce que charge actuellement Québec aux embouteilleurs.