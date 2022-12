Des filtres qui permettent de capturer des déchets avant qu’ils polluent un ruisseau

Les filtres aident à attraper les petits débris tels que les mégots de cigarettes.

Le Comité d’intendance du ruisseau Jonction a reçu 98 296 $ du programme de financement ÉcoAction d'Environnement et Changement climatique Canada pour ce projet.

Jusqu'à maintenant, le comité a installé des filtres dans le sud de Sudbury, mais prévoit en ajouter 26 l'année prochaine.

Cette année, du financement est disponible pour de nouveaux projets qui mobilisent les collectivités canadiennes et qui démontrent clairement l’atteinte de résultats environnementaux positifs et mesurables relativement à la priorité environnementale suivante : l’eau douce , indique le site Web du Programme de financement communautaire ÉcoAction.

Aider la ville à détourner les déchets

Miranda Virtanen, directrice générale du Comité d’intendance du ruisseau Jonction, affirme que les huit premiers filtres faisaient partie d'un essai qui a commencé à l'automne.

Ils permettent au comité de mieux comprendre le type de polluants qui se retrouvent dans les cours d'eau locaux à partir des eaux pluviales. Savoir ce qui se retrouve dans les eaux pluviales peut aider le comité et la Ville à détourner ces déchets.

Certains des petits déchets qui ont été amassés grâce aux filtres dans les puisards. Photo : Avec la permission du Comité d'intendance du ruisseau Jonction

Jusqu'à maintenant, Mme Virtanen souligne que des morceaux de plastique et des mégots de cigarettes constituaient l'essentiel des déchets collectés sur une période de trois semaines.

La plupart des systèmes d'eaux pluviales n'ont pas d'installation de traitement , affirme Mme Virtanen.

Ainsi, elle souligne que les déchets pourraient se retrouver directement dans les cours d'eau et lacs locaux, ce qui est non seulement inesthétique, mais peut également avoir des effets toxiques sur les poissons et d'autres espèces aquatiques, ainsi que pour les personnes.

