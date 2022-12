Davantage de 65 ans et plus que de 20 ans et moins au Québec, une première

Selon les chiffres dévoilés jeudi par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), la Belle Province compte maintenant davantage de personnes âgées de 65 ans et plus que de personnes âgées de 20 ans et moins, une première.

Chaque groupe représente environ le cinquième de la population québécoise. Mais celui des 65 ans et plus (20,8 %) est désormais plus important que celui de 20 ans et moins (20,6 %), ce qui ne s'était jamais vu auparavant.

Le « baby-boom » est déjà terminé

Ce changement s'expliquerait en partie par une baisse des naissances, à en juger par les statistiques présentées jeudi par l' ISQ .

Un aperçu des données des huit premiers mois de l’année 2022 indique que la reprise observée en 2021 ne se serait pas poursuivie , peut-on lire dans la plus récente édition du Bilan démographique du Québec (Nouvelle fenêtre) , diffusée jeudi.

Le baby-boom constaté l'an dernier, période au cours de laquelle le taux de fécondité avait atteint un seuil inégalé depuis 2018, semble donc déjà terminé.

Hausse record du nombre de résidents non permanents

La croissance démographique n'a toutefois pas fait les frais de la baisse des naissances. Selon les observations de l' ISQ , la population québécoise a crû d'environ 58 000 personnes dans les six premiers mois de 2022, soit presque autant que la hausse de 58 600 notée pour l'ensemble de l'année 2021.

Cette augmentation s'explique surtout par le retour des gains migratoires internationaux [...] aux niveaux record observés avant la pandémie , note l'Institut.

Officiellement, le Québec a admis 31 916 immigrants sur son sol entre le 1er janvier et le 30 juin derniers.

Durant la même période, son solde de résidents non permanents (RNP) a également connu une hausse record de 25 800 personnes, portant le total à environ 290 000 personnes en date du 1er juillet 2022.

Ces chiffres confirment les estimations relayées par Radio-Canada lors de la dernière campagne électorale québécoise  (Nouvelle fenêtre) , cet automne.