Greffe cardiaque sur un bébé : un miracle de Noël, selon sa mère

Le bébé de Chad et Kali Dawson, un couple de Summerside à l’Île-du-Prince-Édouard, a eu un diagnostic d’insuffisance cardiaque sévère à l’âge d’un an.

Il a subi une greffe cardiaque à Toronto cet automne et sa famille est rentrée chez elle après avoir passé un an dans des hôpitaux à Summerside, à Halifax et à Toronto.

Je ne peux même pas décrire cela. Nous n’avons jamais été si heureux et comblés , affirme Kali Dawson.

Durant l’année passée dans les hôpitaux, les parents priaient pour qu’un don d’organe apporte un nouveau cœur à leur enfant.

La famille a connu des hauts et des bas. La première fois qu’on lui a annoncé qu’on avait trouvé un donneur, les chirurgiens lui ont dit par la suite qu’ils n’avaient pas réussi à retirer son cœur.

C’était bouleversant après des mois et des mois d’attente , souligne Mme Dawson.

Le petit John Dawson, 2 ans, dans sa chambre d’hôpital à Toronto peu après avoir reçu un nouveau cœur. Photo : Gracieuseté/Kali Dawson

Quelques mois plus tard, il y a eu un autre donneur et cette fois-ci John allait recevoir un nouveau cœur.

Nous n’arrivions pas à y croire jusqu’à ce qu’on l’endorme dans nos bras pour lui éviter d’avoir peur , indique Mme Dawson.

Elle dit que ni elle ni son mari ne pouvait imaginer comment les chirurgiens allaient retirer le cœur de leur enfant et le remplacer par celui d’un autre, mais le petit s’en est bien tiré.

Il est le petit garçon le plus fort que nous connaissons , s’exclame sa mère.

Je croyais rêver

Après une opération qui a duré quatre heures, les chirurgiens ont annoncé au couple que tout s’était déroulé mieux que prévu, selon Mme Dawson, et que leur enfant allait se rétablir. Je croyais rêver , dit-elle.

Quelques jours plus tard, le petit garçon pouvait se lever et marcher.

Le petit John Dawson, 2 ans, a aidé son frère Charles et sa soeur Rosemary à décorer le sapin de Noël. Il a subi cet automne une greffe cardiaque à Toronto. Photo : Gracieuseté/Kali Dawson

La famille a dû rester à Toronto pendant deux mois et demi de plus, le temps que le garçon reçoive les soins nécessaires. Puis, elle a enfin pu rentrer à Summerside à temps pour Noël.

Des policiers et des pompiers de Summerside ont escorté la famille jusqu’à sa maison pour l’occasion afin de lui souhaiter la bienvenue.

Une famille reconnaissante

Kali Dawson exprime une grande reconnaissance envers les membres de la famille, les amis et toutes les personnes qui ont suivi ces péripéties sur le média social où elle relatait le tout.

« Nous avons reçu tellement d’appuis, c’est merveilleux. Nous en sommes éternellement reconnaissants. Nous sommes très fiers d’être de l’Île-du-Prince-Édouard. » — Une citation de Kali Dawson

Kali Dawson ajoute que son fils est maintenant aussi actif que tous les enfants de son âge. Il joue avec son frère et sa sœur. La famille a décoré son sapin de Noël.

Le petit John Dawson, 2 ans, en compagnie de ses parents, Chad et Kali, et de son grand frère Charles, 8 ans, et de sa grande soeur Rosemary, 5 ans. Photo : Gracieuseté/Kali Dawson

La famille devra retourner à Toronto pour le suivi et des tests médicaux, mais entre-temps elle est heureuse d’être de retour à la maison.

C'est un miracle de Noël, assurément , conclut Kali Dawson.