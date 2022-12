Annonce attendue sur les taux hypothécaires par le régulateur bancaire canadien

L'organisme de réglementation bancaire du Canada doit annoncer jeudi matin le taux admissible minimal (TAM) applicable aux prêts hypothécaires non assurés.

Alors que l'inflation demeure élevée, le coût d'emprunt a grimpé en flèche pour les Canadiens.

La Banque du Canada a augmenté son taux directeur sept fois de suite depuis mars, le portant à 4,25 %, soit le taux le plus élevé depuis janvier 2008.

Avant ce cycle de hausses des taux de la banque centrale, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) avait confirmé en décembre 2021 que le taux minimal admissible pour les prêts hypothécaires non assurés resterait le plus élevé entre le taux hypothécaire contractuel majoré de 2 % et 5,25 %.

À l'époque, le BSIF avait expliqué que dans un environnement caractérisé par une dette accrue des ménages et des taux d'intérêt bas, il est essentiel que les prêteurs testent les emprunteurs pour s'assurer qu'ils peuvent rembourser leurs dettes dans des conditions plus défavorables.

La semaine dernière, le surintendant du BSIF , Peter Routledge, a répondu aux appels à abaisser ou à éliminer le taux d'admissibilité minimum, affirmant que l'organisme de réglementation voyait un grand risque à spéculer sur le cycle des taux hypothécaires.