Un service virtuel pour soutenir le système de santé au Manitoba dès mai 2023

Au Manitoba, un service virtuel de soutien aux travailleurs du système de santé et aux patients sera lancé dès mai 2023. Le Virtual Emergency Care and Transfer Resource Service (VECTRS) vise, entre autres, à organiser des consultations avec des spécialistes et coordonner le transfert de patients.

La ministre provinciale de la Santé, Audrey Gordon, a donné plus de détails sur le VECTRS lors d'une conférence de presse organisée mercredi à Steinbach, au sud-est de Winnipeg.

Le service a été initialement annoncé dans le cadre d'un plan de 200 millions de dollars du gouvernement provincial visant à retenir, former et recruter plus de 2000 travailleurs de la santé.

L'idée est d'alléger le fardeau des établissements de santé qui n'auront plus à prendre toutes ces dispositions , a déclaré le médecin en chef des services d'intervention d'urgence de l’organisme Soins communs, Rob Grierson.

Le Dr Grierson estime que les professionnels de la santé apprécieront la possibilité de bénéficier de conseils d'autres spécialistes.

Vous nous appelez [et] nous vous aiderons immédiatement en vous fournissant des conseils sur les soins aux patients, puis nous prendrons les dispositions nécessaires pour leur transfert , explique-t-il.

Une ligne d'appel dédiée

Les prestataires de soins de santé auront, quant à eux, un accès direct à une équipe de spécialistes qui pourront répondre à leurs questions. Cette équipe, composée de médecins, d'auxiliaires médicaux et d'inhalothérapeutes, offrira un service virtuel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Selon le Dr Grierson, le service coûtera 5 millions de dollars par an et permettra de réaliser, entre autres, des économies dans le domaine des soins de santé en réduisant les transferts inutiles de patients.

Il ajoute que l'accès à ce service sera encore plus important dans les communautés rurales, éloignées et dans le Nord, où il faut souvent beaucoup plus de temps pour entrer en contact avec quelqu'un qui peut aider dans certaines situations urgentes .

Dans un premier temps, le service n'aidera que les patients confrontés à des problèmes urgents, mais d'autres services devraient être proposés à l'avenir.

Avec les informations de Ian Froese