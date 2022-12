Des organismes à but non lucratif encouragés par l’aide gouvernementale au logement

Un financement supplémentaire du gouvernement de la Nouvelle-Écosse va permettre aux organismes sans but lucratif de réparer et de créer plus de logements abordables et de s'assurer qu'ils resteront abordables à long terme.

Mardi, le ministère des Affaires municipales et du Logement a annoncé un nouveau financement de 19,5 millions $ pour préserver, moderniser et améliorer les logements abordables existants, planifier de nouveaux projets de logements abordables et créer de nouvelles unités modulaires.

Pour les organismes à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine de l'habitation, ce financement est un pas dans la bonne direction.

Je pense que cela prouve qu'ils ne sont pas seulement à notre écoute, mais qu'ils veulent soutenir notre travail , dit Lisa Ryan, directrice générale de l’Association Open Doors de la côte sud.

Cela me donne beaucoup d'espoir en 2023 qu'il y aura de bonnes choses à venir pour les Néo-Écossais, peu importe qui ils sont, et quel que soit leur revenu.

L'organisation dessert les gens des comtés de Lunenburg et de Queen's, dans la région de la rive sud de la province. Elle rapporte qu'à la fin novembre, la région comptait environ 115 familles sans abri, dont 93 enfants.

Plusieurs des clients de l’Association Open Doors de la côte sud sont des mères célibataires ou des personnes âgées vivant avec un revenu fixe. Lisa Ryan dit que l’organisme a pu héberger 55 familles au cours des six derniers mois, mais qu'il restait du travail à faire.

Lisa Ryan a déclaré que l’Association Open Doors de la côte sud a une liste de personnes qui n'ont nulle part où aller, et que le refuge le plus proche est à Kentville, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Ça va prendre du temps , dit-elle. Cela ne va malheureusement pas être assez rapide pour ceux qui sont déjà en proie à l'itinérance, mais je crois qu'il y a du bon à l'horizon qui s'en vient.

Où ira l'argent

La province affirme que le nouveau financement porte son engagement total envers les programmes de logement abordable à plus de 29,9 millions $ cette année.

La province alloue 12,5 millions $ du financement au Programme d'infrastructure et de réparation des logements communautaires, qui aide les groupes de coopératives d'habitation et les fournisseurs de logements sans but lucratif à réparer les logements.

Un autre montant de 2,5 millions $ ira au Fonds de croissance du logement communautaire pour aider les organismes sans but lucratif et les coopératives à concevoir et à planifier des ensembles de logements abordables.

Le même montant sera investi dans le Programme d'aide à la remise en état des logements locatifs.

Les 2 dernier millions $ iront à de nouvelles unités modulaires, bien qu'un emplacement n'ait pas encore été déterminé.

Des projets en cours

Lisa Ryan dit que son organisation espère acquérir des logements abordables et à l’intention de demander des fonds gouvernementaux.

Nous espérons que nous pourrons postuler et obtenir une partie de ce financement juste pour continuer à faire le travail que nous faisons en ce moment.

Le Housing Trust of Nova Scotia a déjà reçu 7,5 millions $ pour aider à rénover des logements dans cinq immeubles achetés l'été dernier pour créer des logements abordables.

L'organisation d'Angela Bishop, Housing Trust of Nova Scotia, a reçu 7,5 millions $ en prêts-subventions pour moderniser 150 logements à Halifax. Photo : Radio-Canada / Patrick Callaghan

L'organisation à but non lucratif a commencé les travaux de 150 des 295 unités. Mais la directrice générale de l'organisation, Angela Bishop, dit que les taux d'intérêt, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre ont ralenti les rénovations.

[Ce financement] signifie que nous pouvons agir plus rapidement, nous pouvons faire plus pour fournir à la fois des logements abordables et de qualité aux résidents à revenu faible et moyen , dit-elle.

Souvent, l'abordabilité à laquelle nous pensons vient avec des unités qui ont besoin de beaucoup de réparations. Je pense que c'est une reconnaissance importante par la province que la qualité du logement est tout aussi importante que l'abordabilité.

Angela Bishop dit que le budget de rénovation est maintenant de près de 18 millions $ et devrait être terminé d'ici trois ans.

Les loyers varient maintenant de 750 $ à 1450 $ par mois, selon le revenu du ménage.

Le Housing Trust n'aura pas besoin de rembourser le prêt de la province tant que les logements restent au même niveau d'abordabilité pendant 20 ans. Angela Bishop dit que l'association prévoit garder les bâtiments abordables pendant au moins 50 ans.