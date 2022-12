Le Vieux-Poste de Noël est de retour dimanche

L'événement est de retour après deux ans de pause forcée par la pandémie.

Près de 3000 personnes sont attendues pour cette journée gratuite. Des activités extérieures, comme des parcours à obstacles, la création de sculptures sur neige ou encore une chasse au trésor seront proposées aux familles.

Les participants pourront aussi déguster des mets traditionnels innus et écouter des légendes.

Marie-Ève Vigneault est une des administratrices du collectif Marée Motrice. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

« C’est le côté d’antan, historique, chaleureux : les gens aiment cette ambiance-là. Se retrouver en famille et le fait que ça soit gratuit aussi, c’est une de nos priorités dans l’organisation. » — Une citation de Marie-Ève Vigneault, bénévole du collectif Marée Motrice

L’équipe de Marée Motrice prépare le retour de cet événement. Un grand changement au sein du conseil d'administration a été nécessaire pour relancer l'organisme aujourd'hui formé de six bénévoles, dont Marie-Ève Vigneault.

Notre organisme était en voie d’être fermé. Donc on essaie de repartir la machine pour offrir de plus en plus d’événements grandioses à la population de Sept-Îles et les environs , fait valoir Marie-Ève Vigneault.

Des bénévoles de Marée Motrice préparent le Vieux-Poste de Noël. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Cette activité s'inscrit dans la volonté d'y tenir des activités à l'année par le Musée régional de la Côte-Nord, qui gère le Vieux-Poste de Sept-Îles.

La Ville de Sept-Îles met aussi l'épaule à la roue. Dans son dernier budget, la Municipalité a annoncé un investissement de 3 millions de dollars en 2025 pour la mise aux normes des bâtiments du Vieux-Poste.

La coordonnatrice du site, Julie Godin, explique que des bâtiments devront être rénovés et améliorés.

Pour permettre à la population de jouir du Vieux-Poste encore plus longtemps. Ce sont des bâtiments qui datent de 1967. Ils ont 55 ans cette année, il faut les entretenir , précise Julie Godin.

Le comité organisateur est toujours à la recherche d'une vingtaine de bénévoles pour assurer le bon déroulement du rendez-vous prévu dimanche dès 10 h.

Avec les informations de Xavier Lacroix et de Catherine Paquette