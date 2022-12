Langue de travail : le français en recul dans la région de Gatineau

En 2011, ils étaient 60 % de travailleurs à utiliser le plus souvent le français au travail dans la région métropolitaine de recensement d’Ottawa-Gatineau, partie du Québec. Dix ans plus tard, cette statistique est passée à 56,2 %.

Une lente érosion qui s’observe à l’échelle de toute la province, puisque ce pourcentage est passé de 81,9 %, en 2011, à 79,7 %, en 2021.

L'Office québécois de la langue française a examiné les premières données sur la langue du travail publiées par Statistique Canada à la suite du recensement de 2021 pour en arriver à ce constat sur l'évolution des langues les plus souvent utilisées dans un contexte de travail au Québec et dans ses régions métropolitaines de recensement.

La partie québécoise de la RMR d’Ottawa-Gatineau présente, tout comme l’île de Montréal, une situation particulière en matière de langues de travail, très différente de celle que l’on retrouve dans la plupart des autres régions du Québec. Il s’agit en effet de la RMR où la proportion de travailleuses et de travailleurs utilisant le plus souvent le français, soit 56,2 %, était le moins élevée en 2021, ce qui correspond à une baisse par rapport à 2016 , note l’ OQLF dans son feuillet d'information Données du recensement sur les langues utilisées au travail au Québec en 2021, diffusé mercredi et réalisé principalement à partir de tableaux de l'Institut de la statistique du Québec.

Le français continue toutefois d’être parlé exclusivement de manière régulière à hauteur de 37,3 % dans la RMR d’Ottawa-Gatineau, pour la partie du Québec, contre 18,3 % pour l’anglais.

Aucune des sept RMR du Québec ne semble avoir connu une hausse de la proportion de personnes utilisant le plus souvent le français au travail entre 2016 et 2021, remarque l’ OQLF , parlant plutôt d’une baisse ou de stabilité .

L’anglais en progression

Parmi les autres constats de l’Office, la progression de l’utilisation de l’anglais au travail à Gatineau.

La proportion de personnes utilisant le plus souvent l'anglais au travail a augmenté pour atteindre 35,3 %, en 2021, dans la région métropolitaine de recensement d’Ottawa-Gatineau, partie du Québec. En 2011, ce pourcentage était de 31,5 %.

En revanche, la proportion de personnes utilisant le plus souvent le français et l'anglais au travail a diminué dans les cinq dernières années à Gatineau, s'établissant à 8,2 % en 2021, contre 9,3 % en 2016.

Des pistes d’explication

L’ OQLF rappelle que la baisse de la proportion de Québécois utilisant le plus souvent le français au travail peut être mise en parallèle avec la diminution de la proportion de travailleurs déclarant connaître le français, c’est-à-dire déclarant être en mesure de soutenir une conversation dans cette langue.

Cette proportion est passée de 96,1 %, en 2016, à 95,2 %, en 2021. Durant la même période, le taux de connaissance de l’anglais a lui augmenté au sein de la main-d’œuvre québécoise, passant de 60,3 % à 62,9 %.

La proportion de travailleurs déclarant connaître le français, c’est-à-dire déclarant être en mesure de soutenir une conversation dans cette langue, est passée de 96,1%, en 2016, à 95,2%, en 2021 (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Toutefois, plus de la moitié, soit 61,4 %, des 680 400 travailleurs immigrants qui vivaient au Québec utilisaient le plus souvent le français au travail en 2021, alors que le quart, soit 25,9 %, d’entre eux utilisaient le plus souvent l’anglais.