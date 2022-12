Après les saucisses enroulées dans le bacon, la remise en forme

Les fêtes de fin d’année sont à nos portes et avec elles surviennent les excès alimentaires. Notre corps est mis à rude épreuve pendant ce marathon de soirées festives. Et les conséquences se font rapidement sentir : fatigue, ballonnements, maux de tête. Notre organisme doit gérer un excès de graisse et de sucre, en plus des effets de l'alcool. Mais il y a moyen de s'en sortir!

Dans le temps des fêtes, même si on a tous les meilleurs conseils nutritionnels, on se bourre la face quand même , convient la diététicienne et nutritionniste, Andréanne Martin.

Celle qui se spécialise en microbiote explique que ces bactéries ont un grand rôle à jouer lorsqu'on fait des excès alimentaires. Elles sont responsables du sentiment de ballonnement que l'on peut ressentir après quelques soirées festives.

Le tube digestif n'est pas tout à fait comme d'habitude et on mange plus de sucre, pendant cette période. Les sucres sont fermentés par nos bactéries intestinales (les microbiotes). Ces dernières, lorsqu'elles fermentent, produisent des gaz. Ce qu'on appelle donc le fameux ballonnement , explique Andréanne Martin.

Réduire l'effet des excès

Est-ce possible de réduire les effets négatifs de cette surconsommation de plats copieux et de desserts? Il n'y a pas de trucs pour limiter l'impact des petites saucisses cocktail...surtout si on en prend tous les jours en très grande quantité , répond la nutritionniste avec un sourire aux lèvres.

Il existe cependant des astuces qui permettent de se sentir mieux, tout en profitant de son temps des fêtes au maximum. Andréanne Martin suggère d'intégrer une routine réaliste dans les journées moins festives. Notamment de manger des repas plus santé, qui contiennent des légumes, poissons ou légumineuses, par exemple.

Cela permet de reprendre le cap sur les journées où on s'est laissé aller , dit-elle, ajoutant qu'une simple marche extérieure de 15 minutes peu aussi être bénéfique.

Une simple marche extérieure de 15 minutes peu être bénéfique. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Pour la consommation d'alcool, la nutritionniste suggère d'arrêter 2 à 3 heures avant d'aller au lit, pour ne pas nuire au sommeil. Quand la qualité du sommeil est perturbée, ça perturbe tout le reste , dit-elle. Selon Andréanne Martin, la fatigue peut entraîner de moins bons choix alimentaires et même faire en sorte qu'on mange plus qu'à l'habitude.

Bougez, avant, après et pendant!

Entre ces soirées festives avec vos proches, il ne faut pas négliger quelques activités physiques. Si l'on fait des excès, de balancer le tout avec l'activité physique pour s'aérer le cerveau, ça apporte que du bon à notre métabolisme , affirme Gabriel Hardy, kinésiologue et porte-parole provincial du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique.

Le kinésiologue met de l’accent sur l’importance des plans d’entraînement.

« Trois semaines de temps des fêtes intenses, ce n'est pas grave, mais il faut planifier sur le long terme la remise en forme, et surtout, faire confiance à des professionnels. » — Une citation de Gabriel Hardy, kinésiologue

Ce dernier conseille de prendre rendez-vous avec un professionnel en santé avant de faire les excès des fêtes.

Une personne qui est en forme physiquement et qui prend bien soin de sa santé sera toujours capable de mieux affronter les défis qu'elle donne à son corps , soutient-il.

Selon des spécialistes, il est tout à fait acceptable de profiter des douceurs qu'apporte la période des fêtes. Photo : iStock / Rawpixel Ltd

La nutritionniste et le kinésiologue s’entendent sur un point important : c’est tout à fait acceptable de profiter des petites douceurs du temps des fêtes.