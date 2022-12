La Ville de Regina approuve le budget 2023-2024 de la police

Le Service de police de Regina aura un budget de 98,1 millions de dollars en 2023 et de 103,8 millions $ en 2024. Le conseil municipal de Regina a approuvé ces dépenses, mercredi, malgré des appels à ce qu'une partie du financement destiné à la police soit consacrée à d'autres enjeux.

C'est la première fois que la Ville de Regina utilise un processus budgétaire pluriannuel. Le budget de fonctionnement de 2023 représente une augmentation d'environ 5,3 millions $ par rapport à l'année précédente, tandis que celui de 2024 représente une augmentation de 5,7 millions $.

Les conseillers municipaux ont approuvé ces augmentations par un vote de 7 contre 4 pour le budget 2023 et à l'unanimité pour le budget 2024. La majorité du budget brut des deux années, soit 87 %, est consacré au salaire du personnel.

Selon le président de l'Association de la police de Regina, Casey Ward, l'augmentation du financement et le recrutement de plus de policiers faciliteront la rétention du personnel au sein du Service de police.

Au total, en 2023, la police comptera 662 postes permanents et 15 postes occasionnels à temps plein, soit une augmentation de 21 postes de policiers et de 8 postes civils par rapport à l'année précédente. En 2024, le Service de police de Regina comptera 12 postes de policiers et 1 poste civil supplémentaires.

Le conseil municipal a également été informé que l'avion du Service de police n'est pas encore pleinement opérationnel. Son achat, au coût de 1,6 million de dollars avait été financé principalement par le gouvernement provincial.

Un financement débattu

Les budgets 2023 et 2024 ont été approuvés par le conseil municipal malgré les appels lancés par des délégations présentes lors du vote pour qu'une partie du financement serve à lutter contre l'itinérance dans la ville.

Le chef du Service de police de Regina, Evan Bray, croit lui aussi que plus de financement devrait être alloué aux services sociaux pour intervenir dans des situations qui ne sont pas du ressort de la police. Cependant, il estime que cela ne devrait pas se traduire par une baisse du financement du Service de police.

Nous sommes actuellement la seule organisation qui intervient auprès d'une personne qui peut être en état d'ébriété et qui peut avoir besoin de toutes sortes d'aides, pas nécessairement celle de la police. Personne d'autre n'est là pour y aller , a déclaré M. Bray.

Selon lui, il faut renforcer le Service de police car l'augmentation de la population de Regina entraîne une hausse des interventions policières.

Avec les informations de Alexander Quon