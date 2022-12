Louiseville dans la mire d’Énergir pour des projets de biométhanisation

Louiseville est un des projets qui est présentement en cours de développement. Bien qu’il n’y ait pas de décision finale prise, il y a des discussions avec les différents intervenants locaux afin, entre autres, de trouver le bon endroit pour implanter l’usine , a déclaré le président et chef de la direction d’Énergir, Éric Lachance.

Énergir, anciennement Gaz Métro, souhaite réduire son utilisation des sources d'énergie fossiles et elle mise sur la production de gaz naturel renouvelable (GNR) pour le faire. Énergir et son partenaire danois Nature Energy investiront un milliard de dollars pour développer des installations de biométhanisation dans plusieurs régions du Québec d'ici 2030.

Louiseville est un endroit ciblé par Énergir en raison de la proximité de matières agricoles. [Il faut] que, dans un rayon de 30 à 40 kilomètres d’où on va situer cette usine-là, on ait la présence de résidus agricoles qui soient suffisants pour pouvoir alimenter l’usine, parce qu’on cherche, jusqu'à un certain degré, à limiter le kilométrage qui serait fait par les camions , affirme M. Lachance.

Une dizaine d'emplois seraient créés à Louiseville une fois l’usine en opération. Énergir prévoit que la construction de l’usine pourrait prendre entre 18 à 24 mois à partir du moment où tous les permis seraient obtenus.

Éric Lachance a expliqué en quoi consiste la production de gaz naturel renouvelable (GNR). Tous résidus organiques, quand ils se décomposent, naturellement, vont envoyer des gaz dans l’atmosphère, dont le méthane, qui est un gaz à effet de serre. Quand on fait du GNR, on va contrôler ce processus de décomposition là, généralement en ayant une usine, ce qui va nous permettre de capter le gaz qui, autrement, serait émis dans l'atmosphère. On filtre ce gaz-là et on peut l’injecter dans le réseau d’Énergir existant. Il précise qu'une fois traitée, la matière peut servir d'engrais dans les champs.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct