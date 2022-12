Les 5 à 11 ans en Ontario admissibles au vaccin bivalent dès mercredi

Les enfants de 5 ans et plus pourront recevoir un vaccin bivalent contre la COVID-19 en dose de rappel à partir de mercredi prochain en Ontario. Ce type de vaccin doit offrir une protection accrue contre le variant Omicron.

Les parents peuvent prendre rendez-vous en utilisant le portail provincial ou directement auprès des pharmacies et des cabinets de médecins participants.

Santé Canada a approuvé la semaine dernière l'administration d'un vaccin bivalent aux enfants de 5 à 11 ans comme dose de rappel.

Il est recommandé d'attendre six mois après la dernière dose.

La ministre ontarienne de la Santé, Sylvia Jones, incite aussi les parents à faire vacciner leurs enfants contre la grippe.