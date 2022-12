Une deuxième médaille de bronze pour Lyne-Marie Bilodeau en Finlande

Après sa troisième place décrochée à l’épreuve du 5 km assis de la Coupe du monde de ski paranordique de Vuokatti samedi dernier en Finlande, Lyne-Marie Bilodeau a démontré qu’elle faisait bel et bien partie de l’élite mondiale en obtenant le bronze à la course de 10 km disputée mercredi, au même endroit.

La Sherbrookoise a accusé un retard d’un peu plus de sept minutes sur l’Allemande Anja Wicker. La Sud-Coréenne Yunji Kim (+ 6 min 26 s) s’est classée deuxième.

Ç’a super bien été, mais je suis très fatiguée. Très, très fatiguée et j’ai super mal. Je pense que je n’ai jamais eu mal comme ça pour une course de 10 km, mais ç’a valu la peine. Je ne pensais pas revenir au Canada avec deux médailles de bronze après cette première Coupe du monde, alors je suis vraiment contente , a commenté l’athlète dans une vidéo publiée dans sa page Facebook dans les heures suivant sa course.

Le Canada a ajouté trois autres médailles à cette dernière journée de compétition à Vuokatti. Natalie Wilkie et Brittany Hudak ont respectivement terminé deuxième et troisième au 10 km féminin en position debout, alors que Collin Cameron a pris le deuxième rang au 10 km assis masculin.

Dimanche, la Québécoise s’était classée quatrième au sprint.

La parafondeuse sera de retour au pays afin de passer le temps des Fêtes avec sa famille à Sherbrooke. Elle reprendra ensuite l’entraînement en vue des Championnats du monde prévus à Östersund, en Suède, du 21 au 29 janvier 2023.