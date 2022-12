Les espaces de travail partagés pour les fonctionnaires pourraient se répandre

Pendant qu’Ottawa songe à l’avenir de son centre-ville et à un éventuel retour au travail des fonctionnaires, le gouvernement fédéral pourrait commencer à offrir des espaces de travail partagés à ses employés vivant en banlieue.

Cette réflexion avait commencé avant la pandémie de COVID-19. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a mis en place des espaces de travail partagés depuis plus de quatre ans.

Puis, dans le budget fédéral de 2022, le gouvernement a suggéré que les stratégies de main-d'œuvre pourraient inclure davantage de modalités de travail virtuel ou à distance à l'avenir.

Le programme CotravailGC , qui a été lancé en septembre 2019, en est un exemple. Le programme fournit des sites sécurisés pour que les travailleurs puissent accéder aux réseaux internes, à l'équipement de vidéoconférence, aux salles de conférence et à d'autres commodités sans avoir à se déplacer jusqu'à leur espace de bureau traditionnel .

Cet immeuble situé dans le sud d'Ottawa abrite un espace de travail partagé pour les fonctionnaires fédéraux. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Ce programme était initialement destiné aux employés dont les espaces de travail traditionnels faisaient l'objet de rénovations importantes, mais leur utilisation s'est étendue ces dernières années.

Sur les cinq sites répertoriés par le gouvernement dans la région de la capitale nationale, quatre sont situés à l'extérieur du cœur d'Ottawa-Gatineau : le chemin River près de l'aéroport d'Ottawa, la promenade Legget dans le quartier Kanata Nord, le centre commercial Place d'Orléans et le boulevard de la Cité, à Gatineau.

Le syndicat a des inquiétudes

La présidente de l'un des principaux syndicats de la fonction publique fédérale du Canada, Jennifer Carr, estime que le programme CotravailGC est un bon concept.

Mais celle qui occupe la tête de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada reste toutefois sur ses gardes.

Elle craint que les ministères fédéraux ne se servent de ces espaces de travail partagés pour justifier l'obligation pour les employés de revenir en personne au bureau.

Si vous me demandez de me rendre à un endroit simplement parce que vous voulez que des gens soient présents sur le lieu de travail, cela n'a pas grand intérêt , a-t-elle expliqué.

Mme Carr se demande également si ces espaces de bureaux correspondent aux objectifs du gouvernement, c’est-à-dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements et de garantir que les travailleurs soient traités avec intégrité et respect.

Des questions telles que la santé et la sécurité, l'accessibilité et l'ergonomie sont également présentes à l'esprit de Mme Carr en ce qui concerne ces centres.

Bien que SPAC soit responsable des espaces, ceux-ci sont mis à la disposition des employés de plusieurs services qui relèvent de différents directeurs. Selon Mme Carr, cela risque d'entraîner des retards potentiels lorsque des travaux doivent être effectués.

Aider à revitaliser le centre-ville

Selon la société immobilière commerciale d'Ottawa Real Strategy, le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire d’environ la moitié des bureaux du centre-ville d’Ottawa. Ainsi, de nombreux cubicules et bureaux sont vides, car les travailleurs de plusieurs ministères viennent rarement au centre-ville pour travailler en cette fin d’année 2022.

Certains propriétaires d'entreprises s'inquiètent du manque actuel de travailleurs du secteur public au centre-ville.

Je vois cela [les espaces de travail partagés] comme un changement positif. Cela fait partie d'une plus grande tendance qui verra la revitalisation du cœur de la ville , a expliqué l'agent immobilier Wesley Stinson.

Wesley Stinson, un agent immobilier commercial d'Ottawa, affirme que la conversion des bureaux fédéraux existants pourrait contribuer à revitaliser le centre-ville. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Un élément important de cette revitalisation, a-t-il ajouté, est la conversion des bureaux de services publics existants en logements, et une moindre dépendance du centre-ville à l'égard d'un seul employeur.

Il y aura une plus grande diversité de locataires dans le centre-ville [avec différents] types d'entreprises, et donc aussi de types d'employés, et je vois cela comme un effet positif , a-t-il déclaré.