L’Université du Cap-Breton avertit ses étudiants contre les faux billets d’autobus

Plus tôt cette semaine, l'université a envoyé une lettre aux étudiants les avertissant des conséquences possibles d'activités illégales après avoir entendu la compagnie de transport Transit Cape Breton parler de cas d'utilisation frauduleuse de laissez-passer d'autobus impliquant des étudiants.

Personne de l'université ou de Transit Cape Breton n'a voulu commenter, mais la porte-parole de la municipalité régionale du Cap-Breton, Christina Lamey, dit que l'affaire est entre les mains de la police parce qu'il ne s'agit pas seulement d’un ou deux cas.

C'est à l'échelle qui justifie une enquête policière , dit-elle.

Christina Lamey est porte-parole de la Municipalité régionale du Cap-Breton. Elle dit que la pression sur le système de transport en commun découle de la croissance rapide de l'achalandage. Photo : Radio-Canada

Dans un courriel, la police a déclaré qu'elle enquêtait après avoir récemment été informée du potentiel d'utilisation de laissez-passer frauduleux dans les bus.

Nous enquêtons pour déterminer si de faux laissez-passer existent et sont utilisés, et si oui, d'où ils proviennent , écrit la porte-parole Desiree Magnus.

Étudiants avertis

Dans une lettre aux étudiants, le directeur des affaires étudiantes de l'université rappelle que l'utilisation d'un laissez-passer de bus frauduleux est illégale et que toute personne prise peut être arrêtée, inculpée et/ou expulsée .

Dans sa lettre, John Mayich ajoute que les chauffeurs de transport en commun vérifieront les laissez-passer de plus près et confisqueront les faux et donneront les noms des utilisateurs à la police, à l'université et à toute autre agence si nécessaire .

Les laissez-passer sont disponibles auprès du syndicat des étudiants de l'Université du Cap-Breton

Ils coûtent 60 $ par mois et sont réduits à 150 $ pour trois mois ou 180 $ pour quatre mois.

Le syndicat des étudiants n'était pas au courant

Le président du syndicat des étudiants, Damanpreet Singh, dit qu'il ignorait qu'il y avait un problème jusqu'à ce que l'université alerte les étudiants plus tôt cette semaine.

Quand j'ai vu la lettre, j'ai pris connaissance de cette conversation, mais avant cela, je n'étais pas au courant de la situation , assure-t-il.

Christina Lamey rappelle que la municipalité essaie activement d'étendre le service de transport en commun dans la région et que tout ce qui réduit les revenus des tarifs est une préoccupation.