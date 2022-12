Rassemblement pour la sauvegarde du rugby à l’Université de Sherbrooke 

Ce rassemblement a été orchestré en même temps qu’une rencontre organisée entre les joueurs et l'Université de Sherbrooke pour répondre à certaines questions quant à la fin du programme.

David Marchand, un ancien joueur du Vert et or qui s’entraîne encore au rugby, 22 ans plus tard, a participé au rassemblement.

Le rugby m’a aidé à être l’homme que je suis, que ce soit la confiance en moi, l’esprit d’équipe, plusieurs choses, et c’est normal que je veuille redonner aujourd’hui et supporter ces jeunes-là qui ont choisi l’Université de Sherbrooke, entre autres pour le programme Vert et or de rugby , a-t-il souligné.

« Peu importe la décision aujourd'hui et la communication qui a été donnée aux joueurs, on n’abandonnera pas. 2023, on va tout faire pour qu’il y ait un programme rugby Vert et or à l’Université de Sherbrooke [...]. La communauté de rugby se tient au Canada. On va utiliser tous nos atouts possibles pour qu’il y ait un programme en 2023. » — Une citation de David Marchand, ancien joueur du Vert et or

Le directeur général par intérim de Rugby Québec, Stéphane Hamel, était aussi de la partie.

C’était important d’être ici aujourd’hui pour supporter la gang. Il faut démontrer qu’on appuie le programme, qu’on désire qu’il soit maintenu en place, car les programmes universitaires font office de fort et inspirent les plus jeunes à adopter le rugby partout au Québec. On ne veut pas abandonner la région de Sherbrooke , a-t-il lancé, en ajoutant que contrairement aux dires de l’université, le sport est en pleine croissance.

C’est sûr que la saison prochaine, il n’y aura pas de rugby

Contacté par Radio-Canada après la rencontre de mercredi soir, le directeur du sport d'excellence au Vert et Or, Simon Croteau, a réitéré que l’établissement scolaire ne reviendra pas sur sa décision pour la saison prochaine.

C’est sûr que la saison prochaine, il n’y aura pas de rugby à l’Université de Sherbrooke, malheureusement , a-t-il souligné.

Selon lui, la réunion s’est tout de même bien déroulée. Somme toute, c’est une rencontre qui s’est déroulée dans le respect. Ça a été intéressant pour nous de pouvoir échanger avec les étudiants et étudiantes athlètes, d’avoir leurs réactions et leurs questionnements , souligne-t-il.

Il affirme que le sport pourrait toutefois reprendre dans les prochaines années. Un comité de transition comprenant des athlètes actuels et d'anciens joueurs devrait d’ailleurs bientôt être mis sur pied.

On a des réflexions à avoir sur la cessation des activités. Des fonds appartiennent aux équipes de rugby. On est prêts à réinjecter ces fonds-là dans le développement du rugby dans la région. [...]. L’idée de la mise en place de ce comité-là est aussi d’établir des critères qui pourraient être rassurants autant pour l’université que pour les participants et les participantes, et de voir si éventuellement, il y a possibilité, suite à la mobilisation au niveau scolaire et collégial, d’un retour du rugby à l’Université de Sherbrooke. On n’est pas fermé à ça , souligne-t-il.

« L’intention est d’être partenaires dans le développement du rugby dans la région, autant au niveau scolaire qu'au niveau civil. Quand on aura la démonstration que la relance [...] se fait au niveau de la base, bien le sommet de la pyramide, qui est la ligue universitaire, on sera prêt, peut-être, à reconsidérer notre position. » — Une citation de Simon Croteau, directeur du sport d'excellence au Vert et Or

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau