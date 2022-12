Vent fort, pluie verglaçante et neige jeudi dans le sud de l’Ontario

Toronto est sous un avis météorologique en vigueur pour jeudi. Selon Environnement Canada, la pluie verglaçante est possible tard jeudi matin avant de se transformer en neige jeudi après-midi. Quelques millimètres de pluie verglaçante sont possibles.

Les prévisions annoncent 5 à 10 cm de neige, avec une intensité jusqu'à 1 à 3 cm d'accumulations par heure. La neige devrait se transformer en averses ou en bruine d'ici jeudi soir. Les régions à l'est de la ville, y compris la région de Durham, pourraient voir entre 15 et 20 cm de neige.

Par ailleurs, des vents du sud-est souffleront en rafales jusqu'à 70 km/h.

La pointe sud-ouest de la province, y compris Sarnia, Waterloo, York, Halton-Peel et Hamilton, connaîtra de la pluie verglaçante tôt jeudi matin qui durera jusqu'au début de l'après-midi, selon l'agence météorologique.

Toronto se prépare

Un mélange de précipitations hivernales devrait apporter de la pluie verglaçante et de la neige dans les rues de Toronto jeudi.

Tout est mis en œuvre , affirme Vincent Sferrazza, directeur des opérations et de la maintenance de la ville.

Tous nos sous-traitants de tous nos dépôts d'hiver sont prêts à être activés à tout moment. Tout l'équipement est en cours de préparation. Les saleuses sont toutes chargées de sel.

La Ville, qui dispose de nouveaux équipements de déneigement, se prépare pour un événement météorologique hivernal jeudi. Photo : CBC/Michael Wilson

Les équipages ont commencé à saler certaines zones de la ville mercredi, et selon la météo de mercredi soir, les équipages commenceront à déposer une combinaison de sel et d'eau dans des zones telles que les ponts, les autoroutes, les collines et les intersections jugées hautement prioritaires.

La Ville compte environ 1100 véhicules prêts à être déployés.

Nous sommes prêts à activer , assure M. Sferrazza, selon qui un accroissement du personnel et d'équipement permettra de réagir beaucoup plus efficacement en cas de tempête.

D'après lui, Toronto a l'habitude de saler les principales artères en premier, mais a désormais les moyens d'intervenir sur toutes les routes.

Heure de pointe difficile en soirée

Les automobilistes doivent s'attendre à un retour à la maison difficile, estime la météorologue d'Environnement Canada Colette Kennedy.

Ma plus grande préoccupation pour cet événement est l'intensité des chutes de neige , dit-elle.

Les automobilistes sont invités à la prudence sur les routes dans le Grand Toronto. Photo : CBC/Evan Mitsui

Nous pourrions facilement ramasser de huit à dix centimètres en trois à quatre heures. Les chasse-neige ne pourront pas suivre le rythme et le trajet de l'après-midi sera difficile dans la grande région de Toronto. Les exceptions seront près du bord du lac, où il y aura plus de mélange , ajoute-t-elle.

Nous devons vraiment surveiller les routes en mauvais état et certaines conditions de mélange, y compris une période de grésil ou de pluie verglaçante. Il y aura également des conditions venteuses. Cela augmentera le risque de pannes de courant.

Avec les informations de La Presse canadienne