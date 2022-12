Les chefs du Traité 6 demandent à Danielle Smith de retirer la Loi sur la souveraineté

La loi donne à l'Alberta le pouvoir de ne pas appliquer des lois et des politiques fédérales que l'Assemblée législative juge contraires aux intérêts de la province. Les chefs des traités 6, 7, et 8 considèrent que la loi ne respecte pas leurs droits issus des traités signés avec Ottawa.

Lors de la réunion tenue mercredi, les représentants autochtones ont à nouveau demandé le retrait de la loi adoptée le 8 décembre.

Il est évident que la première ministre [Danielle] Smith ne comprend pas et ne respecte pas les traités ou nos droits inhérents , peut-on lire dans une déclaration publiée par les chefs suite à la rencontre.

La réunion a eu lieu un jour après que Mme Smith eut comparé la relation de l'Alberta et d’Ottawa à celle des Premières Nations et du gouvernement fédéral.

« Ils s'immiscent sans cesse dans nos champs de compétences, et nous avons hâte de défendre [nos intérêts] et d'être traités exactement comme le Québec. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

Il s'agit de s'assurer qu'Ottawa reste en dehors de nos champs de compétences , a déclaré la première ministre lors de la période de questions à l'Assemblée législative de l'Alberta, mardi.

Comparer des pommes et des oranges

Le chef de la Nation Alexis Nakota Sioux et porte-parole des Premières Nations du Traité 6, Tony Alexis, a rejeté la comparaison faite entre les relations qu'entretiennent les Premières Nations et l'Alberta avec gouvernement fédéral.

Nous savons que ce n'est pas vrai , a affirmé le porte-parole dans une déclaration envoyée à CBC/Radio-Canada. Je veux que la première ministre Smith se concentre sur nos préoccupations concernant la Loi sur la souveraineté, plutôt que d'essayer d'utiliser notre peuple dans sa lutte contre Ottawa.

Autumn Eaglespeaker, l'une des cofondatrices du mouvement Idle No More à Calgary, a aussi rejeté la comparaison, stipulant que la Loi sur la souveraineté est une violation et un mépris total des droits des Autochtones .

Le gouvernement provincial a précédemment affirmé que la loi ne comprendrait rien qui pourrait déroger aux droits existants des peuples autochtones ou abroger ces droits.

Smith s'excuse si ses commentaires ont été mal interprétés

Le porte-parole néo-démocrate en matière de Relations avec les Autochtones, Richard Feehan, a demandé à Mme Smith de s'excuser pour ses commentaires lors de la période de questions, mardi.

Est-ce que la première ministre réalise le mal que ses commentaires créent lorsqu'elle minimise la souffrance infligée aux Premières Nations [...]? , a déclaré M. Feehan.

La première ministre a affirmé que ce n'était pas l'intention de ses commentaires, ajoutant que si mes propos ont été mal interprétés, je m'en excuse profondément .

Des représentants autochtones veulent le retrait de la loi

La semaine dernière, la chef nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a demandé le retrait de la Loi sur la souveraineté de l'Alberta et de une loi semblable adoptée par la Saskatchewan.

Nous parlons d'une violation non seulement des droits inhérents et issus de traités, mais aussi d'une tentative d'usurper les lois naturelles, ce qui est tout à fait impensable , a déclaré Mme Archibald.

Les dirigeants autochtones en Alberta ont déclaré qu'il n'y avait eu aucune consultation ou dialogue avec les Premières Nations avant l'adoption de la loi. Dans son communiqué de presse, la Confédération des nations du Traité 6 a qualifié la loi de dangereuse .

Avec les informations de Joel Dryden