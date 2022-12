Traitement des eaux usées de Sainte-Rose-du-Nord : un emplacement et un système identifiés

Un terrain situé à l’ouest du village, près de la forêt et situé en hauteur, a été identifié non loin du camping pour accueillir l’infrastructure qui est dans les cartons depuis plusieurs années.

Différents emplacements ont été étudiés et il s’agit du secteur qui correspond le mieux aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, indique le maire Claude Riverin.

Aujourd’hui, ce qui reste à régler, c’est le problème du terrain avec lequel on est en expropriation, qui lui n’est pas réglé , précise-t-il.

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’identification d’un système qui permettrait de traiter l’entièreté des eaux usées et qui est facile d’entretien a ralenti l’avancement du projet. Des changements ont dû être apportés pour en limiter les coûts.

Un bassin circulaire en béton, formé de trois cellules isolées, a été retenu. L’ingénierie de la station de traitement des eaux usées devrait être réalisée en 2023.

Miser sur le développement touristique

Claude Riverin espère que les premières pelletées de terre pourront avoir lieu en 2024. L’élu souhaite profiter du projet pour lancer un chantier majeur au coeur de la petite municipalité.

Notre objectif, c’est de faire le traitement des eaux usées, le réseau d’aqueduc, donc le traitement des eaux de pluie, ce qui va nous amener à refaire la rue [du Quai] presque au complet. Et là, on a d’autres projets avec le quai. Donc, je ne sais pas, on en a peut-être, entre 20 et 30 millions de projets , a-t-il détaillé.

Un pavillon serait également installé près du Saguenay, qui nécessiterait une intervention sur les berges.

L’élu souhaite ainsi miser sur le développement touristique pour diversifier les revenus de la petite municipalité.

Le quai de Sainte-Rose-du-Nord est très prisé des touristes en période estivale. Photo : Radio-Canada

« Il faut qu’on développe d’autres économies à Sainte-Rose-du-Nord. On n’a plus de services nous autres, on n’a plus de dépanneur, on n’a plus de services de proximité. » — Une citation de Claude Riverin, maire de Sainte-Rose-du-Nord

L’élu compte principalement sur un soutien de Québec, et d’Ottawa pour la réfection du quai, pour pouvoir mener ce chantier d’envergure.