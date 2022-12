Mondial de soccer : à Winnipeg, les Français jubilent, les Marocains affichent leur fierté

La France et le Maroc s'affrontaient mercredi après-midi à la Coupe du monde de la FIFA au Qatar. L'enjeu : une place en finale. Ce duel a été suivi de près à Winnipeg dans la communauté francophone. À l'issue du match, les Français ont jubilé alors que les Marocains avaient le cœur rempli de fierté.

La France a triomphé par la marque de 2 à 0 après 90 minutes de jeu, qui ont donné des moments de sueurs froides autant aux partisans français que marocains stressés du sort de leurs équipes.

C'était très intense. J'avais 800 degrés de fièvre. Là ça va mieux et je vais mieux dormir ce soir. Dimanche [lors de la finale] on est à fond avec les Bleus pour la troisième étoile , raconte Lionel Deruyver, un partisan français rencontré à la crêperie bretonne Ker Breizh, au centre-ville de Winnipeg.

La France aura donc rendez-vous avec l'Argentine et sa grande vedette Lionel Messi.

Le copropriétaire de l'établissement, Yvonnick Le Lorec, se réjouit de l'engouement des partisans et s'attend à faire salle comble dimanche.

Sur le terrain, il anticipe un match serré.

Ça va être difficile. J'espère que la France sortira vainqueur, mais l'Argentine me fait peur , lance-t-il.

Les Marocains, sans regrets

Dans un autre café de Winnipeg, au Yaya Café, une vingtaine de personnes se sont réunies pour soutenir l'équipe marocaine.

Ils rêvaient de voir l'équipe du Maghreb, atteindre la finale. C'était la première fois qu'une équipe africaine atteignait la demi-finale à la Coupe du monde.

Ils se sont dits fiers du parcours de leur équipe, que peu de gens prédisaient.

Aujourd'hui on avance, on est fiers comme Marocains, comme Maghrébins, comme Africains, Le Maroc maintenant fait partie de l'histoire, c'est gravé pour les générations, pour l'avenir et pour tout le monde, c'est bien pour nous , lance Youssef Lehbot, un ressortissant marocain.

Des partisans marocains étaient attentifs au match de la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France au Maroc, et un sentiment de fierté les habitait. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Élève du Collège Louis-Riel, Ismael Aitdaoud a également pu regarder le match dans un local de l'école avec ses camarades.

Je suis fier du Maroc. Ils ont fait l'histoire, mais je suis triste. La prochaine fois, on va gagner, s'il y a une prochaine fois , espère-t-il.

D'ailleurs, ce match a aussi intéressé d’autres ressortissants des pays arabes de tous âges comme de nouveaux arrivants de Palestine venus voir le match en famille.

Je suis fier de l'équipe marocaine, elle représente tous les pays arabes et les musulmans , souligne Osama Ayah.

Samedi, le Maroc affrontera la Croatie pour déterminer le pays qui terminera troisième et accèdera au podium de cette Coupe du Monde disputée pour la première fois entre novembre et décembre.

Avec les informations de Mario De Ciccio, Jérémie Bergeron et Radjaa Abdelsadok.