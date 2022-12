Spencer et la Belge Femke Hermans tenteront de s’approprier la ceinture de championne IBO des super-mi-moyens. Les érudits préciseront qu’il s’agit d’un titre de moins grande envergure. Si sa valeur semble moindre aux yeux des experts, il s’agit tout de même d’un titre de championnat du monde. Un accomplissement important que peu d’athlètes parviennent à obtenir.

D’ailleurs, avec ou sans cette ceinture, son nom est déjà évoqué par les plus grands.

Femke Hermans (à gauche) et Mary Spencer (à droite) s'affronteront pour le titre de championne IBO des super-mi-moyens. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Les Québécois rêvaient d’un combat entre elle et l’ex-championne Marie-Ève Dicaire. La victoire de Natasha Jonas est venue anéantir les espoirs de voir le diamant brut de Eye of The Tiger Management se frotter à la gloire du Groupe Yvon Michel.

Lundi, c’est la multiple championne des poids moyens Claressa Shields (championne IBF, WBA, WBC et WBO) qui mentionnait publiquement que Spencer faisait partie des combattantes qu’elle aimerait affronter.

Le combat de vendredi n’est donc pas qu’une opportunité de remporter un titre mondial. Il s’agit d’une possibilité réelle de joindre officiellement l’élite mondiale.

Une ville d’adoption?

La Montréalaise dit y voir un scénario de film. Elle livrera cet important combat devant parents, amis et sa belle-famille. Sa conjointe, Marie-Christine, est née à Shawinigan.

C’est quelque chose qu’on n’avait pas envisagé du tout… et c’est une grande fierté. Qu’elle dispute son premier combat de championnat dans ma ville natale? Mon père est un ancien joueur des Bruins de Shawinigan qui sont maintenant les Cataractes. Cette soirée de boxe est présentée en partenariat avec l’équipe de hockey. C’est fantastique et encore plus spécial pour moi , lance Marie-Christine Levasseur.

Son appui envers Mary est quotidien. Spencer revient de loin. Chez les amateurs, elle a tout raflé. Championnats du monde, jeux panaméricains et nombreux championnats canadiens. Du jour au lendemain, elle a tout arrêté. Une pause… une très longue pause de trois ans loin de l’arène.

Les gens ne réalisent pas que c’était aussi trois ans sans faire trop d’exercice… et trois ans à ne pas manger très bien , rigole Mary Spencer, qui ne cache pas que son retour dans l’arène amateur n’a pas été de tout repos.

Elle y a affronté les meilleures. Elle affirme être devenue une meilleure athlète grâce à cette adversité, notamment grâce à sa défaite contre l’actuelle championne du monde, la Shawiniganaise Tamara Thibeault. Son prochain combat aura lieu dans le même amphithéâtre, mais cette fois, c’est elle qui aura l’appui de la foule.

Marie-Christine Levasseur l’a encouragée tout au long de son retour à la compétition et sa transition vers les professionnelles.

Ça passe par tout plein de choses. D’abord la nutrition. Généralement, c’est moi qui cuisine à la maison alors j’essaie de lui faire des repas santé. C’est de s’assurer de garder la motivation quand elle est fatiguée ou peu importe. On regarde beaucoup de boxe ensemble, ça lui donne une deuxième paire d’yeux , dit celle qui ne connaissait pourtant rien à la boxe il y a quelques années à peine.

Mais comme le cœur est plus fort que tout, elle a pu parfaire ses connaissances et s’estime aujourd’hui de bons conseils.

À force de poser des questions et faire des commentaires, on arrive à trouver des solutions ou des choses qui peuvent l’aider pour ses prochains combats , précise-t-elle.

Une adversaire qui a vu neiger

Elle affrontera vendredi la Belge Femke Hermans qui a eu du succès dans plusieurs catégories depuis le début de sa carrière. Toutes fédérations confondues, elle en sera à un huitième combat de championnat.

C’était un rêve de venir au Canada. Je suis contente de l’opportunité qu’on m’offre. Je veux offrir une bonne prestation et ramener la ceinture à la maison , a déclaré celle qui a remporté en 2018 le titre vacant WBO chez les super mi-moyennes en l’emportant contre Nikki Adler.

Je crois qu’elle me perçoit comme l’une de ses plus faibles adversaires. J’aime ça. Je suis enthousiaste , a confié Spencer, qui ne sera toutefois pas une cible facile, selon sa conjointe.

J’ai une grande grande confiance en Mary. Elle a presque 200 combats d’expérience. Elle sait ce qu’elle fait dans un ring de boxe.

Mary Spencer est invaincue en sept combats professionnels.