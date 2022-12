Budget 2023 : des hausses de 30 % à Sainte-Rose-du-Nord et 3 % à Saint-Fulgence

Les deux municipalités situées sur la rive nord du Saguenay ont adopté leur budget lundi.

À Sainte-Rose-du-Nord, l’attrait pour les secteurs de villégiature et la hausse de leur valeur marchande des dernières années se sont traduits dans la révision du rôle d’évaluation.

Avec la hausse de 30 %, la valeur moyenne d’une résidence est passée d’environ 81 000 $ à plus de 100 000 $.

Dans la municipalité de quelque 400 citoyens, 60 % des habitations sont situées dans des secteurs de villégiature.

Le mieux qu’on a été capable de faire, c’est maintenir le taux de taxes au même taux qu’il était l’an dernier. Mais pour les citoyens, ça va quand même être une augmentation de taxes importantes, effectivement , a indiqué le maire de la municipalité, Claude Riverin.

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’impact de l’inflation au courant de la dernière année, l’absorption du déficit budgétaire enregistré l’an dernier par la municipalité ainsi que l’augmentation du coût de la gestion des matières résiduelles avec la hausse du nombre de villégiateurs ont pesé dans la balance.

Le budget de la municipalité atteint près de 1,5 M$, ce qui représente une hausse de 20 % par rapport à l’an dernier. Près de 79 % des revenus de la municipalité proviennent des taxes foncières.

Même si la gestion des matières résiduelles est sous la responsabilité de la MRC du Fjord-du-Saguenay, la part assumée par Sainte-Rose-du-Nord a augmenté de 80,7 %.

C’est là où le coût par porte est le plus élevé , a-t-il indiqué. Les élus ont décidé cette année de refiler la facture entièrement aux citoyens, alors qu’elle ne leur était pas facturée entièrement, auparavant, précise-t-il.

Une hausse de 3 % à Saint-Fulgence

À Saint-Fulgence, le taux de taxation augmentera de 3 %. Les élus ont tenté de limiter la hausse du compte de taxes des contribuables. L’exercice a été difficile en raison de l’impact de l’inflation, afin d’arriver à boucler le budget d’environ 3 M$, indique le maire Serge Lemyre.

La municipalité de Saint-Fulgence compte un peu plus de 2100 citoyens. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

« On a tout vidé les fonds de tiroirs. Parce que si on avait pris juste les dépenses et qu’on les avait refilées aux citoyens, j’aurais été aux alentours de peut-être 17, 18 %. Ça fait qu’on s’est dit, comment est-ce qu’on peut s’y prendre, pour la prochaine année, pour donner une chance à tout le monde. » — Une citation de Serge Lemyre, maire de Saint-Fulgence

Saint-Fulgence doit assumer une hausse de 130 000 $ pour le déneigement. « Juste à elle seule, ça prenait 6, 7 cents de taxes [par 100 $ d’évaluation] », précise-t-il.

Serge Lemyre est le maire de Saint-Fulgence. Photo : Radio-Canada

Un gel du taux de taxation n’était pas envisageable dans ce contexte, ajoute-t-il.