Pas de navette fluviale entre Bécancour et Trois-Rivières à l’été 2023

La navette fluviale entre Bécancour et Trois-Rivières ne reprendra pas son service l'été prochain. Le même sort est réservé aux croisières touristiques de Croisières AML au port de Trois-Rivières. Deux décisions intimement liées.

Le lien interrive, qui est payé à parts égales par les deux villes, n'a pas été inscrit au budget 2023 de la Ville de Bécancour. Aucune entreprise n’a soumis d’offre de services durant l’année 2022 en vue de l’année suivante, explique-t-on.

L'an dernier, Croisières AML, qui gérait la traverse de 2015 à 2019, n'avait pas déposé d'offre de services. La fréquence du lien fluvial, dont les opérations avaient cours durant les fins de semaine de l'été, n'est pas assez élevée pour justifier sa rentabilité, estime l’entreprise.

Dans ce contexte, Croisières AML a aussi décidé de ne pas affecter de bateau au port de Trois-Rivières pour les croisières touristiques. Selon Lucie Charland, vice-présidente, Développement et Affaires publiques du croisiériste, une réflexion devra avoir lieu sur la pertinence de doter Trois-Rivières et Bécancour d'une navette fluviale quotidienne.

C’est une combinaison de deux services qui nous permet d’être présents à Trois-Rivières et à Bécancour [...] alors ça prend une base d’opération qui est justifiée par un service de navette fluviale, [et] ça prend quand même une certaine fréquence, un nombre d’heures minimal pour nous permettre d’être capable de supporter l’opération touristique qui, elle, est plus volatile , explique-t-elle.

Le lien interrive a été suspendu en 2020 en raison de la pandémie. Les coûts annuels pour financer la traverse de fin de semaine avoisinent les 100 000 $.

Croisières AML n'a pas voulu s'avancer sur le sort de sa billetterie située en plein cœur du port de Trois-Rivières. L’entreprise espère reprendre ses activités en 2024. Le croisiériste appelle à l'implication des gouvernements pour aider les deux villes à financer ce transport collectif.

