Retour possible des parcomètres à Saguenay : plusieurs commerçants émettent des doutes

Alors que les élus de Saguenay songent une fois de plus à installer des parcomètres sur le territoire municipal, l’idée ne plaît pas aux commerçants du centre-ville de Chicoutimi qui craignent une diminution de l’achalandage.

C’est une impression de déjà-vu pour plusieurs citoyens. Réinstaller des horodateurs à Saguenay coûterait autour d’un million de dollars et permettrait à la Ville d’aller chercher des revenus supplémentaires, soit deux millions par année, dans un contexte où les finances publiques sont de plus en plus serrées.

Ça remonte à 2018 quand j’avais proposé les stationnements payants. C’est sûr que les stationnements payants reliés avec un amphithéâtre flambant neuf, il y avait une logique [...] Pour que ça marche, maintenant, il faut faire un grand quadrilatère qui part de l’hôpital à aller au boulevard Saint-Paul et du boulevard Saguenay à aller à la rue Price. Sinon, les gens se garent en arrière , explique le conseiller Michel Potvin.

Au retour des Fêtes, les élus amorceront une réflexion sur un possible retour des parcomètres.

Toutefois, l’Association des centres-villes de Chicoutimi est réticente à l’idée.

C’est sûr que ça va nuire à la clientèle. Déjà que les gens chialent qu’il n’y a pas de stationnement sur la rue Racine. Puis les gens repartent parce qu’il n’y a pas de stationnement et ne viennent pas au salon à cause de ça , indique la propriétaire d’un salon de coiffure dans le centre-ville de l’arrondissement Chicoutimi.

De plus, l’Association indique que ce ne sont pas aux commerçants et aux citoyens de renflouer les coffres de la ville.

« On va en plus leur imposer des parcomètres. [...] Est-ce qu’on peut les laisser respirer financièrement ? » — Une citation de Shannon Desbiens, librairie Les Bouquinistes

Cependant, il y aurait un terrain d’entente, si l’argent récolté des parcomètres est réinvesti dans les centres-villes. D’ailleurs, M. Potvin souligne que l’implantation d’un stationnement payant serait reliée à l’amélioration du secteur où celui-ci se trouve.

Du côté de citoyens rencontrés mercredi matin, les opinions sont partagées.

Je suis pour ça tant que c’est prouvé que ça ne va pas dans les poches de n’importe qui , commente une citoyenne.

Il y en a à Montréal et à Québec. C’est sûr que ça ne libère pas plus d’espace, mais si on peut aller chercher de l’argent avec ça, ça a du sens , renchérit un autre passant.

Je vois mal des parcomètres. Sérieusement, c’est difficile dans les stationnements l’été avec les terrasses et tout ça. Non, je ne vois pas l’utilité , conclut une piétonne.

